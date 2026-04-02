美的樓宇科技攜新一代可持續解決方案亮相MCE 2026

米蘭2026年4月2日 /美通社/ -- 在2026年米蘭國際暖通空調及製冷展（MCE）上，美的樓宇科技（MBT）重磅亮相，集中展示了V9多聯機系統、R290熱泵產品矩陣及數據中心冷卻解決方案三大核心創新成果，彰顯其在環保製冷劑與高效節能技術領域的領先地位。

美的V9多聯機系統

全新發佈的V9多聯機系統，搭載了升級版ShieldBox II電控盒與R32環保冷媒兩大核心技術。ShieldBox II電控盒採用車規級壓鑄鋁外殼，體積縮減70%，為更大尺寸換熱器留出空間，有效提升室外機運行效率。該電控盒採用三腔分離設計，達到IP68防護等級，並引入相變冷媒熱管理技術，將冷卻液溫度穩定控制在30°C，顯著提升部件在極端環境下的使用壽命。V9系統採用R32環保冷媒，並順利通過TÜV南德意志集團首個可燃冷媒多聯機三重安全防護測試評估，獲得認證證書，標誌著其在安全性方面達到國際領先水平。