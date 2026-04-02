GTN 任命曾效力 BNP Paribas 及 FTSE Russell 的高層 楊林擔任大中華區行政總裁

憑藉 25 年大中華區資本市場領導經驗，將推動 GTN 邁向下一階段的區域增長 香港2026年4月2日 /美通社/ -- 環球金融科技企業 GTN 致力推動無界限投資，今日公佈任命 楊林博士出任大中華區行政總裁。 是次任命進一步體現 GTN 對大中華區的策略承諾，該公司上週剛獲香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 批出第 1 類牌照。 楊博士 從 國聯證券轉任 GTN，他曾出任 Guolian 國聯證券 香港行政總裁超過五年，並帶領其拓展財富管理與投資銀行業務。 他曾任多個高層領導要職，包括 BNP Paribas 董事總經理兼大中華區掌舵人，亦擔任過 FTSE Russell 大中華區行政總裁，推動該指數供應商在中國大陸、香港及台灣的區域擴張。

GTN 聯合創辦人兼集團行政總裁 Manjula Jayasinghe 說：「楊林 深入了解大中華區資本市場，兼有建立跨境金融服務業務的實績，是引領 GTN 大中華區策略的絕佳人選。 楊林 到任後，我們便具備所需的人脈關係及區域經驗，從而在大中華區開拓實質增長。」 楊博士 談到是次任命時表示：「香港是大中華區 3 萬億美元資金流的門戶，連繫中國與世界各地，當中蘊藏非凡機遇。 依靠 GTN 的應用程式介面 (API) 優先基建及覆蓋六個環球市場的監管牌照，我們能透過單一合規的整合點，為合作夥伴無縫銜接亞洲及國際市場。 我很期待將 GTN 打造成企業捕捉區內增長機會的基建平台典範。」

是次委任標誌著 GTN 環球擴張的另一個里程碑，目前香港股市總市值已突破 6 萬億美元，港交所 (HKEX) 於 2025 年位列全球首次公開招股 (IPO) 集資額榜首，而金融服務及金融科技在外國直接投資中亦領先各行業。 GTN 坐擁獨特優勢，可經由 SFC 監管的香港實體及專責的本地團隊，直接為區域機構提供服務。 關於 GTN

GTN 是環球金融科技基礎設施，透過統一的 API 優先架構，推動無界限投資。 GTN 結合雲端原生技術與深厚的機構專業知識，透過單一 API 為經紀商、銀行、資產管理公司及金融科技企業，提供涵蓋超過 90 個市場及 8 大資產類別的經紀業務基礎設施，讓合作夥伴開創新一代的投資與交易體驗。 從零股交易、微型投資組合（包括 1 美元零股債券）以至全方位經紀服務，GTN 都能將由數碼開戶至交易後結算的整個投資生命週期自動化。 GTN 以單一交易對手的角色，為客戶卸下技術與監管的重擔，令投資銀行、經紀公司及財富管理公司能夠輕鬆拓展業務，擺脫從零開始構建技術的繁瑣。



我們在全球 14 個國家/地區擁有超過 600 名專業人才，服務全球逾 450 位客戶，我們攜手同心，秉持同一使命：讓投資及交易機會更加觸手可及。 GTN 受六個司法管轄區監管（英國金融行為監管局 (FCA)、杜拜金融服務管理局 (DFSA)、新加坡金融管理局 (MAS)、美國金融業監管局 (FINRA)、南非金融部門行為監管局 (FSCA)、香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC)），並獲得多間策略投資者支持，其中包括 IFC（世界銀行集團成員）及 SBI Ventures Singapore。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gtngroup.com，或於 LinkedIn 關注我們。