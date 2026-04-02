SirPAD 試驗：主要研究結果證實西羅莫司塗層球囊治療外周動脈疾病 (PAD) 的安全性及療效

佛羅里達州坦帕2026年4月2日 /美通社/ -- Concept Medical Inc. (CMI) 為血管介入創新藥物傳遞技術的全球領先者，今日在 2026 年美國心臟病學會 (ACC) 科學會議上，發表全球規模最大的西羅莫司塗層球囊治療外周動脈疾病隨機對照試驗 (SirPAD) 結果。 SirPAD 試驗的主要結果由來自蘇黎世大學醫院 (University Hospital Zurich) 的 Stefano Barco 教授 代表 SirPAD 指導委員會成員及研究人員，以最新突破性臨床研究報告 (Late Breaking Clinical Presentation) 形式發表。 SirPAD 試驗的主要結果已同步發表於 New England Journal of Medicine。 這項學術性、全方位的 SirPAD 試驗共納入 1,252 名患有股膝動脈或膝下外周動脈疾病 (PAD) 的患者，並隨機分配接受西羅莫司塗層球囊 MagicTouch PTA 或任何無塗層球囊血管成形術治療。 主要研究終點為重大不良肢體事件 (MALE)，包括影響目標肢體的主要非計劃截肢，或因嚴重缺血而需進行目標病變血管重建。在一年跟進時，西羅莫司塗層球囊組的發生率為 8.8%，而無塗層球囊組則為 15%，其風險差異的中位數無偏估計值為 -4.9%。 該差異顯示，MagicTouch PTA (Concept Medical Inc.) 相較無塗層球囊，不僅達到非劣性，亦具優越性。 此外，研究作者指出，在關鍵次要複合終點（包括任何非計劃目標肢體截肢或任何目標肢體血管重建）方面，結果顯示具有統計意義的顯著下降。

首席研究員醫學博士 Nils Kucher 教授及醫學博士 Stefano Barco 教授於報告發表後擔任這項突破性試驗的聯席主席，他們表示：「我們對 SirPAD 的主要研究結果感到振奮。 這是該領域中少數成功納入全方位受試群體的試驗之一，即連續納入患者，且不受目標病變特徵或外周動脈疾病 (PAD) 階段相關的納入條件限制。 這使得近 50% 的受試者屬於急性或慢性肢體威脅性缺血患者，從而提供足夠的事件及統計效力，以證明在一年時間於硬性臨床結果具有優越性。」 SirPAD 是一項具里程碑意義的試驗，其數據標誌著血管介入領域的重要轉折，而 MagicTouch PTA 西羅莫司塗層球囊亦正逐步成為未來具潛力的治療選擇。 MagicTouch 西羅莫司塗層球囊是目前臨床研究最為充分的藥物塗層球囊，並於冠狀動脈及外周血管領域累積了最豐富的臨床證據。 近期於股膝動脈外周動脈疾病 (PAD) 中進行、與紫杉醇藥物塗層球囊 (DCB) 比較的 SIRONA 隨機分配對照試驗 (RCT)，亦證實 MagicTouch PTA 具非劣性。 隨著 SirPAD 試驗主要分析結果的發表，已有證據顯示西羅莫司藥物塗層球囊可改善全方位受試群體的臨床結果，並對未來的治療指引產生潛在影響，從而擴展醫生的治療選擇。

Concept Medical 創辦人兼董事總經理、MagicTouch 發明人 Manish Doshi 博士表示：「SirPAD 試驗是外周動脈疾病 (PAD) 領域的重要里程碑，亦推動西羅莫司塗層球囊療法持續演進。 鑑於 MagicTouch PTA 在這項由研究人員主導的大型隨機試驗中接受評估，並獲同行評審期刊支持，進一步堅定了我們的信念：真正具意義的創新必須經過嚴謹科學驗證。 我們衷心感謝所有研究人員、研究團隊及患者，是他們使這項具里程碑意義的研究得以實現。」 資料來源：SirPAD 試驗數據，於 2026 年 3 月 30 日在美國路易斯安那州新奧爾良舉行的第 75 屆美國心臟病學會 (ACC) 年會上，由 Stefano Barco 教授以最新突破性臨床試驗 (Late-Breaking Clinical Trial) 形式發表，並同步刊載於 New England Journal of Medicine。