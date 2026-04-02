CES 2026 審計報告顯示，創新企業齊聚拉斯維加斯，參與人數增長 4%

有別於其他活動，CES 讓企業能在同一場合面向全球受眾，同時完成業務洽談、發佈產品、公佈合作夥伴關係、建立行業思維領導地位，以及提升品牌曝光率。 其他參與人數統計如下： 來自 141 個國家、地區及屬地的國際參與者達 55,841 人（佔比 37.6%），其視 CES 為進軍全球市場和達成交易的首選平台

參展商超過 4,100 間，展覽淨面積逾 260 萬平方呎，其中約 1,200 間初創企業於 Eureka Park（尤里卡園區）亮相，展示當下與未來的科技 共有 307 間 2025 年《財富》500 強 (Fortune 500) 企業參與盛會

7,037 名媒體、內容創作者及行業分析師，報道來自展會現場的創新成果

2,162 名投資者在 Eureka Park 發掘下一項重大突破

189 名全球政府領袖及政策制定者，聚焦科技與公共政策的交匯領域

超過 400 場會議，由逾 1,400 名演講者激發業界對話交流

CES 2026 審計報告分析了與會者的背景及其參與原因 高層管理人員佔與會者的 52%；而各界越來越關注推動未來商業與社會發展的技術領域，當中包括： 人工智能 (AI)：39,929 名與會者（按年增長 22%）親身探索了人工智能如何遍及展會各處及 CES Foundry

機械人：19,605 名與會者（按年增長 26%）體驗了自動化、人型機械人及智能系統

市場推廣及廣告：13,433 名與會者（按年增長 10%）雲集 C Space，掀起話題熱潮 CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 指出：「對於權衡時間與資源投放的首席營銷官 (CMO) 及商界領袖而言，經獨立審計的可靠數據是決策的基石。 CES 再次成為經審計的最大型年度商業活動，而此審計結果亦清楚顯示，一眾走在創新最前線的公司，正將 CES 視為連結夥伴、攜手合作、共拓商機的絕佳之地。」

CES 的參與人數由第三方機構獨立審計，其標準更超越了全球展覽業協會（The Global Association of the Exhibition Industry，簡稱「UFI」）所訂的要求。 對於建立信任、確保數據準確，以及為所有持份者提升透明度而言，獨立審計不可或缺。 CTA 鼓勵參展商為其參與的活動尋求第三方審計。 CES 2026 審計報告可於此處查閱。 CES 將於 2027 年 1 月 6 日至 9 日重返拉斯維加斯。 關於 CES®：

CES 作為全球最具影響力的科技盛事，既是革新技術的試驗勝地，亦是全球創新企業展露鋒芒的舞台。 全球頂尖品牌在此洽商合作並結識新合作夥伴，而一眾頂尖出色的創新企業亦在此登台亮相。 CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和主辦，涵蓋科技領域的每個層面。 CES 2027 將於 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 CES.tech，並於社交平台上關注 CES。