TrendAI™全球調查：機構管治機制未能跟上人工智能發展步伐

關於 TrendAI™

TrendAI™ 作為全球人工智能資訊保安的領導者，致力協助企業無憂創新，透過保護人工智能、雲端、網絡、用戶端與資料，全面防禦現代化受攻擊面。其核心 TrendAI Vision One™ 是一套一體化的資訊保安平台，集中網絡風險曝險管理與資訊保安運作，從基礎架構、模型到用戶，完善保護整個人工智能生命週期。該平台以世界級威脅情報與深度啟示驅動，每天為企業阻擋數以億計威脅。TrendAI™ 在全球 75 個國家擁有 6000 位專家，協助資訊保安領導者超前防禦威脅，並在整個受攻擊面上建立主動式安全成效，涵蓋包括 AWS、Google、Microsoft 等關鍵環境。AI Fearlessly.



