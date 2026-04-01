「智慧城市論壇2.0」圓滿舉行

本屆論壇匯聚業界領袖、學者、 政策代表及創新機構，透過科技結合設施管理、資源配對與群體關愛，探討如何實現可持續發展城市與理想共融的社會。本屆論壇特別邀請 香港房屋協會主席凌嘉勤教授，SBS 作為主禮嘉賓，就「智慧共融：以規劃與創新連結多元都會社群 - 設施、資源與關愛連結的未來社會藍圖」為主題，解構如何透過科技與規劃，打造具包容力的城市空間與社區生態，強調各持份單位協同合作對社會可持續發展的重要性。

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 以「智慧共融 都會創建」為主題的「 智慧城市論壇2.0 」昨日（3月31日）於香港科學園高錕會議中心隆重舉行。本屆論壇由本地華資測量師行 普縉集團 旗下 普特瑞科技研究中心（PRUCOM） 主辦，並由香港科學園、香港理工大學潘樂陶慈善基金智慧城市研究院、中國移動香港有限公司、英國建造環境大學及香港電腦學會等機構支持協辦。

本屆論壇還設有三個專題討論環節，邀請內地與香港兩地各界專家參與分享包括 「智慧出行、低空經濟」、「居家安老、健康共融」、「前沿科技創新」等熱門議題，論述包括「低空經濟（如無人機物流、城市空中交通等）如何推動未來城市經濟及生活方式轉型」；「智慧醫療及人工智能（AI）協作如何協助長者及關愛群體，創建醫社結合、健康共融的新社區」；「新興科技在香港及大灣區落地的機遇、制度障礙與未來趨勢」等話題。各領域專家均希望攜手推動智慧城市發展及新一輪產業革新與專業社群共融。

本次論壇特設有科技展播區，以展播內地與香港兩地各項前瞻科技及相關服務。其中包括具備自助檢測功能的智慧健康亭、智慧出行共享單車、國產豪華純電動車「紅旗」；聚焦建築與城市智慧經濟為主題的AIoT智慧物聯網管控平臺、具備電磁相容性（EMC）節能的智慧建築方案等。

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有關普特瑞科技研究中心（PRUCOM）

普特瑞科技（PRUCOM）為普縉集團旗下公司，並由內地科技公司Century 3全力支援。透過兩者豐富專業經驗及本地創科技術，公司致力在成本效益、環保節能及可信性等多方面，支持香港以至其他地區成為智慧城市。