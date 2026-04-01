香港海港城攜手 Bandai Namco Asia 帶來首個旗艦活動，「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong」維港海傍登場，香港為亞洲首站

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 香港最大商場海港城與 Bandai Namco Asia 合作，由2026 年 3 月 27 日到 5 月 5 日推出大型動漫主題活動 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ 海港城」。這是Bandai Namco Asia在亞洲的首個旗艦級活動，香港成為整個巡迴的起點！
活動集結多個殿堂級人氣作品，包括五大人氣經典作品《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》 及《龍珠》。透過大型精心設計的裝置、豐富展品及會場限定商品，為玩具及動漫迷帶來一場橫跨世代的精彩體驗！
《機動戰士高達》展區是今次活動最具氣勢的核心亮點，於維多利亞港畔的海運大廈露天廣場震撼登場。5 米高的 RX–78–2 高達首次以出擊姿態現身，現場同時設置16米長的未來飛船主題裝置，展示數百款高達模型，成為最受矚目的地點。《海賊王》主題展區設於海運觀點，以壯麗維多利亞港海景為背景，重現3個經典動畫場景，包括6米高的高度還原經典「前進梅利號」的海賊船裝置，「五檔路飛」打卡點，以及「未來島篇」風格場景，讓粉絲彷彿走進動畫世界。
在海港城室內部分更有《超人》與《塔麻歌子》展區。《超人》主題展區特別為紀念系列誕生 60 週年，以及《超人迪加》30 週年而設，展出從昭和到令和時期的經典角色造型及相關展品，帶領粉絲回顧這位傳奇英雄的進化歷程。《塔麻歌子》主題展區則以高人氣的「Tamagotchi Paradise」為靈感，打造充滿童趣的研究所，設有等身角色立像與豐富互動展示，吸引大小朋友一同參與。
活動旅程最後來到 Bandai Namco Asia 期間限定店，匯集五大 IP 的活動限定與首發商品，現場亦設有《龍珠》打卡亮點，包括經典「龜波氣功」姿勢的超級賽亞人孫悟空立像。
結合多處打卡熱點、互動體驗與獨家周邊，「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @ 海港城」誠邀來自世界各地的粉絲，一同來香港展開這段精彩難忘的動漫主題旅程！
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