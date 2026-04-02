易點天下蘭向輝：出海企業要抱團，共同尋找、解決本地用戶需求

北京2026年4月2日 /美通社/ -- 近日，在貝殼財經年會「 中國企業出海：開放世界，共生共融」閉門沙龍上，易點天下聯合創始人蘭向輝表示，今年中美關稅政策波動對遊戲、短劇等服務貿易企業影響較小，恰好是這些品牌、產品、公司在海外獲得增長的有利時機。同時，全球地緣環境快速變化也推動了更多業已出海的企業，積極地向非美區的廣闊市場拓展新的發展空間。

他認為，面對出海過程中不確定因素，出海企業需要抱團，不僅需要彼此之間抱團，也要與中國本地企業抱團，共同尋找、解決本地用戶的真正需求，「 只有這樣，企業才能長期生存，實現盈利可能，並在當地獲得新的生命力。一家企業沒有那麼多能力、時間和人才做到一條產業鏈才能做到的事情。」