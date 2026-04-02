是次與新加坡數碼媒體平台達成合作，進一步彰顯傳訊拓展作為亞太地區全球新聞通訊社之領導地位香港特別行政區－Media OutReach Newswire－2026年4月2日－作為首家亞太地區創立且唯一源自亞太的全球新聞通訊社， 傳訊拓展（Media OutReach Newswire）宣布與新加坡知名數碼媒體平台 AsiaOne 達成策略性內容合作協議。
是次建立夥伴關係，傳訊拓展將成為首家於 AsiaOne 網站上提供保證線上新聞發佈服務的新聞通訊社。此項合作亦進一步彰顯傳訊拓展的領先地位，成為唯一一家就所有新加坡新聞稿發佈，能於兩大數碼媒體平台 AsiaOne 與 CNA 提供保證線上新聞發佈服務的全球新聞通訊社。
是次合作緊隨近期與亞洲新聞聯盟（ANN，亞洲地區主要新聞媒體組成聯盟）及 CNA 之重要合作，標誌其策略發展已進入高速增長階段。又一頂尖媒體機構優先選擇與傳訊拓展建立合作，進一步印證該新聞通訊社於全球媒體生態圈中所贏得的深厚信任。
隨著此項合作，傳訊拓展在新加坡的保證線上新聞發佈服務現已覆蓋多個具公信力的新聞平台，包括 AsiaOne、CNA、MoneyFM89.3 及 Vulcan Post，並延伸至多個具影響力的生活媒體，如 Alvinology、Asia Journeys 及 SuperAdrianMe，同時亦涵蓋由亞太區 20 家領先新聞網站所組成的亞洲新聞聯盟（ANN）。
傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥女士（Jennifer Kok）表示：「我們很高興宣布與 AsiaOne 建立策略合作關係。AsiaOne 作為數碼新聞先驅，30 年來一直是新加坡備受信賴的媒體聲音。此次成為其首個合作的全球新聞通訊社，正體現我們長期累積的卓越信譽。連同與 CNA 及 ANN 的既有合作，進一步鞏固傳訊拓展作為新加坡、東南亞以至亞太地區權威全球新聞通訊社的領先地位。」
傳訊拓展仍然是唯一一家，於具公信力且真實的媒體網站提供保證線上新聞發佈的全球新聞通訊社。透過於 AsiaOne 等權威新聞平台提供穩定且具保障的曝光 （其擁有高度域名信任及每月逾 550 萬次訪問量*），將為品牌在搜尋引擎優化（SEO）及生成式引擎優化（GEO）中的 AI 可發現性帶來顯著提升。此不僅確保客戶新聞有效觸達真實讀者，更讓內容能被領先大型語言模型（LLMs）於生成回應時準確擷取與引用。
作為亞太地區領先的全球新聞通訊社，傳訊拓展深受亞洲企業、中小企及政府機構信賴，協助其將新聞發佈至全球。除提供最廣泛的發佈網絡及保證新聞曝光外，該新聞通訊社亦擁有專屬的國際記者資料庫，進一步強化其全球新聞傳播能力，涵蓋亞太地區、美國、加拿大、英國、歐洲，以及拉丁美洲、中東及非洲。
其全面的傳訊解決方案，為策略傳訊人員及公關專業人士提供強大支援，透過精準的新聞分發及直接連結記者資源，結合即時可用的報告與具備投資回報率（ROI）、適用於向高層管理人員簡報的活動分析，從而展示具體成效。
*資料來源：Similarweb
關於傳訊拓展
傳訊拓展是首家創立於亞太地區的全球新聞通訊社，是受亞太以至全球媒體、企業、機構及政府信賴的合作夥伴。
自 2009 年成立以來，傳訊拓展致力推動公關行業發展，並透過 AI 及 SaaS 技術，重新定義新聞稿發佈，為策略傳播人員及公關專業人士提供具數據洞察、公關活動分析的全方位傳訊解決方案。
傳訊拓展擁有龐大的全球網絡，涵蓋逾 20 萬名記者及編輯、70,000 多個媒體平台、1,500 家媒體夥伴合作並支援超過 40 種語言，是唯一保證新聞稿能逐字刊登於真實新聞網站的全球新聞通訊機構。透過於具高域名權威的媒體平台刊登新聞稿，有助提升搜尋引擎及 AI 模型的信任度，從而強化 SEO 及 GEO 表現，並提升品牌於大語言模型（LLMs）中的曝光度及引用機會。
總部設於中國香港，並於中國內地、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣設有辦事處，其全球新聞稿發佈網絡覆蓋亞太、東盟及東南亞、美國、加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東及非洲。
如需進一步了解其服務內容、解決方案及發佈網絡，請瀏覽：www.media-outreach.com