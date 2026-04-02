傳訊拓展與 AsiaOne 建立策略合作 進一步加強新加坡及亞太地區影響力

關於傳訊拓展

傳訊拓展是首家創立於亞太地區的全球新聞通訊社，是受亞太以至全球媒體、企業、機構及政府信賴的合作夥伴。



自 2009 年成立以來，傳訊拓展致力推動公關行業發展，並透過 AI 及 SaaS 技術，重新定義新聞稿發佈，為策略傳播人員及公關專業人士提供具數據洞察、公關活動分析的全方位傳訊解決方案。



傳訊拓展擁有龐大的全球網絡，涵蓋逾 20 萬名記者及編輯、70,000 多個媒體平台、1,500 家媒體夥伴合作並支援超過 40 種語言，是唯一保證新聞稿能逐字刊登於真實新聞網站的全球新聞通訊機構。透過於具高域名權威的媒體平台刊登新聞稿，有助提升搜尋引擎及 AI 模型的信任度，從而強化 SEO 及 GEO 表現，並提升品牌於大語言模型（LLMs）中的曝光度及引用機會。



總部設於中國香港，並於中國內地、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣設有辦事處，其全球新聞稿發佈網絡覆蓋亞太、東盟及東南亞、美國、加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東及非洲。



如需進一步了解其服務內容、解決方案及發佈網絡，請瀏覽： www.media-outreach.com