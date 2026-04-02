Hyundai Motor 推出「Next Starts Now」（未來始於當下）廣告企劃，落實於 FIFA World Cup 2026™ 展出機械人技術

Hyundai Motor Company 推出全球市場推廣企劃「Next Starts Now」（未來始於當下），體現其對創新的一貫堅持

Hyundai 將機械人技術引入 FIFA World Cup（FIFA 世界盃），透過部署 Boston Dynamics 的 Atlas® 及 Spot®，協助賽事運作，並為球迷帶來更佳體驗

足球巨星 Son Heung-min 獲邀擔任 Hyundai 品牌大使，在全新廣告企劃中與 Boston Dynamics 的 Atlas 同場演出

雙方合作更進一步走進社區，於美國四個城市舉辦青少年足球訓練營 瀏覽 Hyundai Media Hub 以探索更多內容 南韓首爾及紐約2026年4月2日 /美通社/ -- Hyundai Motor Company 今日於 2026 年紐約國際車展上，在 FIFA World Cup 2026™ 揭幕前，隆重介紹了與 FIFA 的合作關係，並同步推出全新全球廣告企劃「Next Starts Now」（未來始於當下）。

透過「Next Starts Now」（未來始於當下）塑造未來 「Next Starts Now」（未來始於當下）廣告企劃以 Hyundai Motor「Progress for Humanity」（推動人類進步）的品牌願景為靈感，體現了公司決心推動出行及機械人技術不斷創新。Hyundai Motor 於 2026 年紐約國際車展上，在 FIFA World Cup 2026™ 開賽前，正式委任南韓國足隊長 Son Heung-min 擔任全球品牌大使。 Hyundai Motor 歡迎 Son Heung-min 出任全球大使 Son Heung-min 身為全球足球偶像、南韓國足隊長兼 LAFC 前鋒，其展現的堅毅、團隊精神及激勵人心的力量，正是 Hyundai Motor 與足球運動共同秉持的核心價值。身為全球典範，他將在球場內外為「Next Starts Now」（未來始於當下）廣告企劃擔任代言，並與先進人形機械人 Boston Dynamics 的 Atlas 一同出演兩個全新廣告中的其中一輯，該廣告將於 Hyundai Motor 的社交媒體頻道播出。

「我深信未來是屬於那些勇於追逐的人，這份信念驅使我每日加倍努力，時刻準備迎接未來的一切。我與 Hyundai Motor 同樣堅信『Next Starts Now』（未來始於當下）這份信念，我們正攜手推動未來向前邁進。」

— 南韓國足隊長兼 Hyundai Motor Company 全球大使 Son Heung-min。 「我們與 FIFA 已攜手合作 27 載，Hyundai Motor 承諾將於 2026 年這場史上最盛大的世界盃中，展現出雙方至今最為宏大的合作成果。我們正引入創新科技及沉浸式互動體驗，為球迷塑造別具意義的全新觀賽方式，務求令人留下深刻印象，並帶來深遠影響。今年，我們與 Boston Dynamics 攜手將 Atlas 及 Spot 等先進機械人帶到世界舞台，拓展我們發揮的角色。我們亦十分興奮能與全球偶像 Son Heung-min 合作，他鼓舞人心的經歷，正正體現我們希望透過足球以至更多途徑連繫社區的願景。」

— Hyundai Motor Company 總裁兼行政總裁 José Muñoz。

「『Next Starts Now』（未來始於當下）是 Hyundai 為 FIFA World Cup 2026 打造的全球廣告企劃，旨在將我們『Progress for Humanity』（推動人類進步）的願景活現眼前。與其靜待未來發生，我們選擇直接將未來呈現於球迷眼前。在每場比賽中，我們都目睹未來——新星湧現、活力迸發、嶄新可能，這一切正是我們矢志進步、引領變革的完美體現。」

— Hyundai Motor Company 執行副總裁兼全球市場推廣總監 Sungwon Jee。 引領創新：Hyundai Motor 及 FIFA World Cup 2026™ 作為 FIFA 官方合作夥伴長達 27 年之久，Hyundai Motor 一直為賽事提供車輛，負責運載球隊、官員及媒體往返各個場地。在 FIFA World Cup 2026™，Hyundai Motor 與 Boston Dynamics 合作將機械人技術引入世界盃，在指定場地部署 Atlas 及 Spot，以加強賽事運作、球迷互動，並使整個賽事更加安全高效。

Hyundai Motor 將派出至今規模最大、技術最先進的出行車隊，與這些機械人合作，確保各賽事場地的運作暢順無間。 足球傳承，啟迪新星 Hyundai Motor 對下一代足球運動的支持，不僅體現於技術層面，更涵蓋那些塑造足球未來的年輕運動員及其社區。Hyundai Motor 將於 4 月起在美國多個城市舉辦青少年足球訓練營，並邀請到足球傳奇 Mia Hamm 及 Tim Howard 領軍指導。 訓練營將於 FIFA World Cup 2026™ 的四個主辦城市（亞特蘭大、邁阿密、新澤西及洛杉磯）舉行，專為 6 至 12 歲兒童而設，讓 Hyundai Motor 的合作夥伴關係與當地社區直接相連。

Hyundai Motor 與 FIFA 亦攜手舉辦「Be There With Hyundai」全球兒童繪畫比賽，邀請世界各地 5 至 12 歲的兒童提交畫作，為其心儀的國家隊加油。透過此計劃，Hyundai Motor 讓年輕球迷積極參與足球未來，並為此喝采。入選設計將會於 FIFA World Cup 2026™ 舉行期間，在官方球隊巴士上展示。如欲了解更多資訊，請瀏覽 Hyundai 品牌日誌。 若想觀看由 Atlas 與 Son Heung-min 主演的「Next Starts Now」（未來始於當下）廣告企劃，可前往 Hyundai Motor 官方 YouTube 頻道：www.youtube.com/HyundaiWorldwide。 關於 Hyundai Motor Company

Hyundai Motor Company 於 1967 年成立，業務遍佈全球超過 200 個國家，擁有逾 120,000 名員工，專注應對現實世界的各種出行挑戰。秉持「Progress for Humanity」（推動人類進步）的品牌願景之下，Hyundai Motor 正加快步伐，轉型成為智能出行方案供應商。公司投資於機械人技術及先進空中交通 (AAM) 等尖端科技，旨在創造革新破格的出行方案，並透過開放式創新引進未來的出行服務。為了實現全球可持續發展的未來，Hyundai 將繼續運用業界領先的氫燃料電池及電動車技術，致力推出零排放車輛。