熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-02 14:10
更新：2026-Apr-02 14:10
PR Newswire

lyuno 宣布推出革新方案，重塑全球內容本地化及相關領域

分享：

加州伯班克2026年4月2日 /美通社/ -- 媒體本地化服務領先供應商 lyuno 今日宣布推出 CLOE，此為全新內容情境智能平台 (contextual intelligence)，目前正處於開發及早期推出階段，旨在重塑內容於全球市場中的製作、推廣、本地化及因地制宜的調整方式。

Iyuno_Logo

隨著市場對更快交付、更大規模及更高質素的需求持續上升，傳統的本地化工作流程變得越來越零散，效率也日益低落。 CLOE 引入新方法：只需一次建立對內容情境的理解，便可於所有工作流程、輸出形式及全球市場中應用。

Iyuno 行政總裁 David Lee 說：「CLOE 是我們多年來從創意、技術及營運等各個層面，深入分析本地化工作的成果。 這是一種全新的本地化方式，以內容情境為核心，並善用 AI 的優勢，重新定義整個工作流程週期。 我們相信，這是充滿變革意義的一步，讓我們能在保留內容背後意圖的前提下，以更高質素將內容拓展至全球。」

adblk4

CLOE 目前仍處於開發階段，能擷取並結構化內容情境，建立可持續的記憶圖譜，並可於本地化、營銷及互動體驗等不同場景重複使用。 此為整個節目的內容情境建立單一可信來源，讓字幕、配音、劇本及營銷素材的製作過程更加一致、更加高效，同時減少不同團隊之間的重複工作。

CLOE 既能支援人工智能驅動的工作流程，又確保人類專業知識在流程中擔當核心角色，讓創意團隊能專注於其表現、把握細節及高價值決策。

Iyuno 計劃於 4 月 19 日在拉斯維加斯舉行的美國廣播電視展 (NAB Show) 上展開首度預覽，隨後便會開始 CLOE 的早期版本發布，並預計在 2026 年下半年及往後繼續開發和擴大發布範圍。

adblk5

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務