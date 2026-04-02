lyuno 宣布推出革新方案，重塑全球內容本地化及相關領域

加州伯班克2026年4月2日 /美通社/ -- 媒體本地化服務領先供應商 lyuno 今日宣布推出 CLOE，此為全新內容情境智能平台 (contextual intelligence)，目前正處於開發及早期推出階段，旨在重塑內容於全球市場中的製作、推廣、本地化及因地制宜的調整方式。

隨著市場對更快交付、更大規模及更高質素的需求持續上升，傳統的本地化工作流程變得越來越零散，效率也日益低落。 CLOE 引入新方法：只需一次建立對內容情境的理解，便可於所有工作流程、輸出形式及全球市場中應用。

Iyuno 行政總裁 David Lee 說：「CLOE 是我們多年來從創意、技術及營運等各個層面，深入分析本地化工作的成果。 這是一種全新的本地化方式，以內容情境為核心，並善用 AI 的優勢，重新定義整個工作流程週期。 我們相信，這是充滿變革意義的一步，讓我們能在保留內容背後意圖的前提下，以更高質素將內容拓展至全球。」