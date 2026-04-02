李錦記慶祝2026「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮首次登陸香港 表彰亞洲卓越餐飲實力

中國香港 - 2026年4月2日 - 全球醬料及調味料品牌李錦記醬料（「李錦記」）榮幸擔任2026「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮的官方醬料與調味品合作夥伴。是次盛會首度移師中國香港舉行，對本地以至整個亞洲餐飲界均別具意義，標誌著亞洲餐飲文化發展的重要里程碑。



2026「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮。 圖片來源：亞洲「50最佳餐廳」官方

3月23日至25日，李錦記透過舉辦一系列活動，匯聚各地的頂尖廚師、多元文化與餐飲業界社群，將正宗亞洲風味帶上國際舞台。活動展現李錦記與亞洲深厚連結，並體現品牌對傳承飲食文化及推動全球餐飲創新的長遠承諾。



「亞洲風味雙重奏」：穿越經典與創新的港式夜宵旅程



為今年的頒獎盛事預熱，李錦記於3月24日晚上聯同「永」的創辦人兼總廚鄭永麒（Chef Vicky），共創了一場別開生面的「亞洲風味雙重奏」港式夜宵派對。活動選址兩處香港餐飲地標，分別以「致敬經典」與「創新融合」為主題，引領賓客體驗亞洲風味的無限可能。



首站於百年茶樓蓮香樓展開序幕。Chef Vicky運用李錦記經典醬料，在這間承載著幾代香港人集體回憶的經典食府，重新演繹多道地道港式夜宵，讓賓客於濃厚懷舊氛圍中沉浸式享受經典味道。



（左圖）Chef Vicky 在蓮香樓演繹經典港式夜宵；（右圖）賓客品味懷舊風味

活動隨後移師至Chef Vicky的西式餐廳Medora。Chef Vicky以現代烹飪理念，將李錦記醬料融入現代烹飪技藝，大膽創作多道的特色菜式，當中包括以李錦記醬料調製的特色雞尾酒及意式冰淇淋，巧妙融合鹹香、鮮味、甜味與辛香，展現豐富細膩的味覺層次。這場豐富的味覺體驗派對完美融合傳統與創新，不僅探索亞洲飲食文化的未來方向，更體現李錦記作為亞洲飲食文化的全球門戶的重要角色。



李錦記企業事務執行副總裁孔君道在活動上表示：「今晚，李錦記很榮幸與Chef Vicky以及來自世界各地的餐飲同業，一同慶祝香港獨特的宵夜文化。從蓮香樓深厚的歷史傳承，到Medora的前瞻及創新，我們很高興能參與這段創意旅程，協力將亞洲風味的魅力呈現於國際舞台。」



表揚卓越餐飲成就：李錦記贊助「最佳進步獎」



於3月25日舉行的頒獎典禮，李錦記於現場設立品牌展位，展示多款經典醬料及創新產品。賓客即場品嘗以李錦記醬料精心製作的小食，親身感受品牌廣受家庭及專業廚師信賴的風味特色。



賓客於李錦記展位品嚐創意小食，包括牛頰肉刈包及賽螃蟹鮮蝦餃，交流烹飪心得。

作為當晚表揚卓越餐飲表現的重要環節之一，李錦記贊助的「最佳進步獎」由北京「蘭齋」（Lamdre）奪得，並由2025「北美50最佳餐廳」排名第一位的 Atomix 主廚 Junghyun Park頒發。Lamdre 憑藉其前瞻性的植物性餐飲理念備受肯定，致力推動健康及可持續的生活方式，同時於菜式中展現中華生物多樣性的獨特魅力。



李錦記贊助的「最佳進步獎」由北京「蘭齋」（Lamdre）奪得。 圖片來源：亞洲「50最佳餐廳」官方

此外，由Chef Vicky 掌舵的「永」榮膺2026「亞洲50最佳餐廳」第二位，成績斐然；該餐廳亦曾於2025「世界50最佳餐廳」中排名第11位，持續獲得國際肯定。



攜手共創未來：深化全球餐飲夥伴關係



隨著是次盛事於中國香港圓滿舉行，李錦記期待與全球餐飲界頂尖人才繼續深化合作，透過推動亞洲風味，促進具意義的交流，把亞洲飲食文化的精神帶到世界各地的廚房與餐桌。

