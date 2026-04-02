李錦記慶祝2026「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮首次登陸香港 表彰亞洲卓越餐飲實力

中國香港 - 2026年4月2日 - 全球醬料及調味料品牌李錦記醬料（「李錦記」）榮幸擔任2026「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮的官方醬料與調味品合作夥伴。是次盛會首度移師中國香港舉行，對本地以至整個亞洲餐飲界均別具意義，標誌著亞洲餐飲文化發展的重要里程碑。
3月23日至25日，李錦記透過舉辦一系列活動，匯聚各地的頂尖廚師、多元文化與餐飲業界社群，將正宗亞洲風味帶上國際舞台。活動展現李錦記與亞洲深厚連結，並體現品牌對傳承飲食文化及推動全球餐飲創新的長遠承諾。
「亞洲風味雙重奏」：穿越經典與創新的港式夜宵旅程
為今年的頒獎盛事預熱，李錦記於3月24日晚上聯同「永」的創辦人兼總廚鄭永麒（Chef Vicky），共創了一場別開生面的「亞洲風味雙重奏」港式夜宵派對。活動選址兩處香港餐飲地標，分別以「致敬經典」與「創新融合」為主題，引領賓客體驗亞洲風味的無限可能。
首站於百年茶樓蓮香樓展開序幕。Chef Vicky運用李錦記經典醬料，在這間承載著幾代香港人集體回憶的經典食府，重新演繹多道地道港式夜宵，讓賓客於濃厚懷舊氛圍中沉浸式享受經典味道。
活動隨後移師至Chef Vicky的西式餐廳Medora。Chef Vicky以現代烹飪理念，將李錦記醬料融入現代烹飪技藝，大膽創作多道的特色菜式，當中包括以李錦記醬料調製的特色雞尾酒及意式冰淇淋，巧妙融合鹹香、鮮味、甜味與辛香，展現豐富細膩的味覺層次。這場豐富的味覺體驗派對完美融合傳統與創新，不僅探索亞洲飲食文化的未來方向，更體現李錦記作為亞洲飲食文化的全球門戶的重要角色。
李錦記企業事務執行副總裁孔君道在活動上表示：「今晚，李錦記很榮幸與Chef Vicky以及來自世界各地的餐飲同業，一同慶祝香港獨特的宵夜文化。從蓮香樓深厚的歷史傳承，到Medora的前瞻及創新，我們很高興能參與這段創意旅程，協力將亞洲風味的魅力呈現於國際舞台。」
表揚卓越餐飲成就：李錦記贊助「最佳進步獎」
於3月25日舉行的頒獎典禮，李錦記於現場設立品牌展位，展示多款經典醬料及創新產品。賓客即場品嘗以李錦記醬料精心製作的小食，親身感受品牌廣受家庭及專業廚師信賴的風味特色。
作為當晚表揚卓越餐飲表現的重要環節之一，李錦記贊助的「最佳進步獎」由北京「蘭齋」（Lamdre）奪得，並由2025「北美50最佳餐廳」排名第一位的 Atomix 主廚 Junghyun Park頒發。Lamdre 憑藉其前瞻性的植物性餐飲理念備受肯定，致力推動健康及可持續的生活方式，同時於菜式中展現中華生物多樣性的獨特魅力。
此外，由Chef Vicky 掌舵的「永」榮膺2026「亞洲50最佳餐廳」第二位，成績斐然；該餐廳亦曾於2025「世界50最佳餐廳」中排名第11位，持續獲得國際肯定。
攜手共創未來：深化全球餐飲夥伴關係
隨著是次盛事於中國香港圓滿舉行，李錦記期待與全球餐飲界頂尖人才繼續深化合作，透過推動亞洲風味，促進具意義的交流，把亞洲飲食文化的精神帶到世界各地的廚房與餐桌。
關於李錦記
李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、共享佳餚的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，成為專業廚師和家中大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽www.LKK.com。
關於「亞洲50最佳餐廳」
「亞洲50最佳餐廳」於2013年首次發起，旨在展示亞洲地區餐飲業的卓越成就與多元風貌。該榜單由「亞洲50最佳餐廳」評審委員會評選產生，評審團由超過350位來自亞洲各地的餐飲界權威人士組成，他們憑藉對本地餐飲市場的專業見解獨立完成投票。「亞洲50最佳餐廳」系列活動涵蓋頒獎典禮及榜單發佈，旨在為餐飲經營者、媒體、資深旅行家與美食鑑賞家打造一個高端交流平台，共同致敬餐飲界的卓越服務、熱忱與才華。