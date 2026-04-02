捷氫科技亮相CIHC2026中國氫能展 全新一代產品首秀

上海2026年4月2日 /美通社/ -- 2026年3月25日-27日，由中國氫能聯盟、中國電力企業聯合會主辦的2026中國氫能展暨國際氫能大會（CIHC 2026中國氫能展）在北京盛大啟幕，吸引了14個國家和地區的500多家企業參加。

捷氫科技全新一代燃料電池產品及新系列解決方案首次公開亮相，吸引了各界的高度關注。首展當日，香港特別行政區政府機電工程署署長潘國英等領導蒞臨捷氫科技展台；央視記者探館硬核科技，央視頻《財經會客廳》深度對話，在線觀看人數超104.5萬；海外客戶及國內觀眾往來穿梭，咨詢洽談氣氛濃厚。