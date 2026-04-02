打機賺錢：ShopBack引領「玩轉購物」新浪潮 累計發放超過500萬港元現金獎賞　沉浸式「玩轉復活彩蛋」盛大啟動

香港 - 2026年4月2日 - 亞太地區領先的購物及現金回贈平台 ShopBack今日欣然宣佈，其官方應用程式中的 ShopBack Play 項目，正快速打破網購與遊戲的邊界，讓每個人都能在娛樂中輕鬆獲利。透過將流動遊戲與現金獎賞無縫銜接，ShopBack 已正式從單一的網購交易工具轉型為高互動性的「打機賺錢（Play-to-Earn）」生態系統。截至目前，平台已透過其遊戲化功能向用戶發放超過500 萬港元的現金回贈（Cashback）。
隨著復活節長假臨近，ShopBack 乘勝追擊，宣佈推出 2026「玩轉復活彩蛋」（Easter Egg Hunt） 大型企劃。自4月3日起至4月7日，歡迎Z 世代與千禧一代下載ShopBack官方App探索多重驚喜，將休閒時光轉化為實質回報，力證在現代流行零售版圖中，娛樂性已是全新的「通用貨幣」。
量化所得：獲利娛樂的崛起
從購物到主動尋求獲利娛樂的行為轉變，可從 ShopBack App 創紀錄的互動數據中得到佐證：ShopBack Play目前已整合並帶動下載超過 1,200 款精選遊戲。除了目前已發放總額超過 500 萬港元的獎賞支出，平台更孕育了一批全新的「超級賞金獵人（Super Earners）」—— 表現最佳的用戶僅透過達成遊戲里程碑，便成功賺取了超過3 萬港元的現金獎賞。這標誌著 ShopBack Play 已成為一眾機迷手中極具策略性的現金回贈利器。
2026 玩轉復活彩蛋：多維度獎賞矩陣
不同於傳統節日企劃僅聚焦於刺激消費，ShopBack 的「玩轉復活彩蛋」更強調社群連結與價值捕捉。為期 5 天的活動（4 月 3 日至 7 日）推出兩大挑戰活動，旨在最大化用戶玩家的「收益率」：
- 「日日爆彩蛋」—— 驚喜盲盒：在每日特定的Happy Hours內，用戶只需在 App 內的「紅區（Red Zone）」達成指定里程碑，即可解鎖驚喜「彩蛋」盲盒。這些彩蛋內含高達 HK$100 的即時現金回贈，為日常流程注入高回報的探索樂趣。
- 「多人同心解獎賞」—— 群體獲利：ShopBack提出社交遊戲化的創新試驗，推出社群協作挑戰。若參與人數達到 40,000 人次，將觸發總額高達 HK$20,000 的社群獎池，全體參與者皆有機會贏取該獎賞。
全新範式：打破交易界限
「我們正在見證一場零售業的結構轉變：購物不再是單純的任務或消遣，ShopBack Play將它變成了一場好玩的『尋寶』遊戲，讓用戶買得開心的同時，還能輕鬆賺到實質回報。」ShopBack 東亞地區總經理尹子良（ Arthur Wan ）先生 表示：「透過 ShopBack Play，我們已超越簡單的現金升級回贈，進入了『Play-to-Earn』的超級體驗。今年復活節，我們不僅提供網購優惠，更提供一場獎金實際、回報可觀的沉浸式狩獵之旅。我們正引領香港玩家實現『打機賺錢』。」
今年復活節，與其送朱古力，不如送自己實質獎賞。來 ShopBack Play玩遊戲領現金，讓假期不只驚喜，更有「金」喜。
關於 ShopBack
ShopBack 集團成立於 2014 年，總部設於新加坡，是亞太地區領先的購物、現金回贈及支付生態系統，業務廣泛開展於 13大活躍市場，服務超過6,000萬名用戶。讓購物旅程更具價值是ShopBack的使命，透過創新的 ShopBack Play 功能引領「打機賺錢（Play-to-Earn）」潮流，將商務與娛樂深度融合。除了賦能消費者外，ShopBack 亦是數千個品牌商家的戰略增長引擎，精準提供以績效為根本的營銷方案，助力商家提升市佔率並實現深度轉化。隨著 ShopBack Pay 業務的擴展，集團持續重塑零售金融的未來，構建無縫支付基建，完美連接數碼獎賞與現實消費。
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