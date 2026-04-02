打機賺錢：ShopBack引領「玩轉購物」新浪潮 累計發放超過500萬港元現金獎賞　沉浸式「玩轉復活彩蛋」盛大啟動

香港 - 2026年4月2日 - 亞太地區領先的購物及現金回贈平台 ShopBack今日欣然宣佈，其官方應用程式中的 ShopBack Play 項目，正快速打破網購與遊戲的邊界，讓每個人都能在娛樂中輕鬆獲利。透過將流動遊戲與現金獎賞無縫銜接，ShopBack 已正式從單一的網購交易工具轉型為高互動性的「打機賺錢（Play-to-Earn）」生態系統。截至目前，平台已透過其遊戲化功能向用戶發放超過500 萬港元的現金回贈（Cashback）。



隨著復活節長假臨近，ShopBack 乘勝追擊，宣佈推出 2026「玩轉復活彩蛋」（Easter Egg Hunt） 大型企劃。自4月3日起至4月7日，歡迎Z 世代與千禧一代下載ShopBack官方App探索多重驚喜，將休閒時光轉化為實質回報，力證在現代流行零售版圖中，娛樂性已是全新的「通用貨幣」。



ShopBack 於 4 月 3 日至 7 日啟動「玩轉復活彩蛋」，開啟一場「遊戲」與「獲利」交織的資本樂遊之旅。

量化所得：獲利娛樂的崛起



從購物到主動尋求獲利娛樂的行為轉變，可從 ShopBack App 創紀錄的互動數據中得到佐證：ShopBack Play目前已整合並帶動下載超過 1,200 款精選遊戲。除了目前已發放總額超過 500 萬港元的獎賞支出，平台更孕育了一批全新的「超級賞金獵人（Super Earners）」—— 表現最佳的用戶僅透過達成遊戲里程碑，便成功賺取了超過3 萬港元的現金獎賞。這標誌著 ShopBack Play 已成為一眾機迷手中極具策略性的現金回贈利器。



2026 玩轉復活彩蛋：多維度獎賞矩陣



不同於傳統節日企劃僅聚焦於刺激消費，ShopBack 的「玩轉復活彩蛋」更強調社群連結與價值捕捉。為期 5 天的活動（4 月 3 日至 7 日）推出兩大挑戰活動，旨在最大化用戶玩家的「收益率」：



