村上農園在台灣地區開展授權經營業務；「三日苗-超級青花椰苗」銷售額同比翻番

—日本產芽菜的海外發展勢頭迅猛—

日本廣島2026年4月1日 /美通社/ -- Murakami Farm Co., Ltd.（株式會社村上農園）於3月30日宣布，由台灣企業「綠籐生機」(Greenvines)獲得授權生產的「三日苗-超級青花椰苗」(Broccoli Super Sprouts)在2025財年的銷售額同比翻番，這表明其首個海外授權經營業務正迅猛發展。

村上農園(Murakami Farm)在日本芽菜市場占據最大份額，2021年與台灣地區的綠籐生機公司就芽菜產品的生產與銷售簽訂了授權經營協議，並於2022年開始出貨。

圖片一：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109018/202603165698/_prw_PI1fl_4VgQLye7.jpeg

圖片二：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109018/202603165698/_prw_PI5fl_05Tfqc93.png

村上農園將其在芽菜產品領域多年積累的物料種子篩選、生產/質量管理以及市場營銷等方面的專業知識進行了系統化整理，並將最新技術提供給了綠籐生機。台灣地區芽菜業務的增長，背後是當地民眾健康意識的提升，以及對日本品牌的高度信賴。