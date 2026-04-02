傳訊拓展助力中國品牌出海，任命李泳蘭為大中華區管理合夥人

中國深圳 - Media OutReach Newswire - 2026年4月2日 - 作為首家創立於亞太地區的全球新聞通訊社，傳訊拓展（Media OutReach Newswire）宣布，任命李泳蘭女士（Kitty Lee）為大中華區管理合夥人。該職位為新設，旨在加速公司於中國內地及大中華區的業務增長。





傳訊拓展為首家且唯一一家創立於亞太地區的全球新聞通訊社，致力支援中國內地企業拓展國際市場，透過其全球新聞稿發佈網絡，協助品牌提升知名度與聲譽。該網絡覆蓋超過200,000名記者及編輯，及500家行業媒體。其記者資料庫由分佈於全球的媒體研究團隊悉心維護並持續更新。傳訊拓展的新聞發佈服務已協助眾多中國內地客戶獲得權威媒體的報道，並吸引記者主動聯繫，展開深度專題採訪。



此外，傳訊拓展確保將客戶新聞稿發佈至高權重的真實新聞網站上。隨著生成式AI引用（Gen AI‑Citation）日益普及，此優勢尤顯重要。其近期推出的結構化數據標記JSON‑LD技術，為客戶新聞稿進行技術結構優化，從而提升內容的AI可見性。目前，該通訊社正積極推動AI技術於新聞分發網絡、工作流程管理及發佈成效報告中的應用。



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥女士（Jennifer Kok）表示：「我們的核心目標始終如一，即全力支援公關及市場傳播專業人士於品牌建設中取得實效。透過我們全方位、以AI驅動的公關傳播SaaS平台，我們很高興為客戶提供一站式解決方案：由對接真實記者以最大化贏得媒體報道、建立具備AI可見性的網上新聞發佈服務，到提供支援一鍵自動下載、整合數據洞察及公關活動分析的多格式報告。這些全方位服務已切實為客戶帶來實際成果。」



傳訊拓展正式宣布，擁有逾20年公關行業資深經驗，並長期致力協助中國品牌拓展海外市場的李泳蘭女士已加入公司，出任管理合夥人。李泳蘭女士此前使用傳訊拓展的新聞稿發佈服務多年，對公司精準理解客戶需求的能力及高品質的服務成果印象深刻。她表示：「在過往工作中，我深切體會到傳訊拓展所發揮的重要作用，亦見證其在幫助中國內地企業拓展國際市場過程中所建立的品牌信任。我期待於新角色中分享自身專業經驗，推動行業發展與創新，進一步提升公關行業的水平與效率。」



郭妙娥女士續稱：「市場對權威新聞通訊社合作夥伴的需求持續上升，為我們深耕粵港澳大灣區、中國內地以至整個大中華區市場帶來機遇。李泳蘭女士正是我們所需要的人才：她不僅於區域公關及市場傳播領域擁有廣泛人脈，更對品牌傳播的核心目標有著深刻洞察。憑藉其資深行業經驗，她將帶領我們的市場拓展與產品開發。我們的願景是全面賦能中國企業，協助其於東南亞、東盟、亞太、美國、加拿大、拉丁美洲、英國及歐洲、中東及非洲等全球市場建立品牌知名度與品牌聲譽。」



李泳蘭女士此前任職於福萊國際傳播諮詢公司，擔任高級副總裁兼合夥人，為零售、地產、醫療、旅遊及酒店等多個行業客戶提供專業傳播諮詢服務。她持有英國諾丁漢大學教育學碩士學位，以及香港浸會大學傳播學學士學位。其母語為粵語，並精通英語及普通話，將常駐香港工作。

