DDU Club舉辦《貼地女神》競選，10位女神進入最後階段，爭奪十萬獎金寶座

最後四強全港首次進行4日3夜24小時線上直播，與觀眾全程互動

香港 - 2026年4月2日 - DDU.Club (點點優)舉辦之《貼地女神》競選已進入最後階段，十位參賽者將爭奪冠軍寶座及港幣 10 萬元獎金。此選美活動旨在選出具備真實個性且「貼地」的香港女生，與大眾建立互動。



投票期由即日起至四月中旬結束，公眾可於 DDU Club 官方網站（https://ddu.club/diva/）註冊成為會員並投票

瀏覽量突破百萬，網友齊支持《貼地女神》

《貼地女神》自活動開始，於各平台累積超過 100 萬次瀏覽，互動次數接近 30,000 次。在早前的海選階段，參賽者需完成即興任務以測試應變能力，並獲得不同直播主、藝員及歌手等參與支持。



在為期兩日的「女神訓練班」集訓中，十強參賽者接受了化妝、攝影、運動及烘焙等任務挑戰，同時在 HKPPN (香港專業攝影師學會)專業攝影師改造下，為十位女生塑造出嶄新的形象，展現出參賽者的真實個性與魅力。



4天3夜全天候直播互動

最後四強名單產生後，參賽者將於 4 月 24 日至 27 日入住「直播屋」，進行 4 日 3 夜的全天候線上直播，內容可於 YouTube 頻道「貼地女神」@DIVAHK2026 觀看，大家可以提早訂閱及追蹤「貼地女神」頻道。



觀眾可於直播期間即時留言參與互動，相關留意將直接影響參賽者的任務表現。此外，觀眾亦可於參賽者出席任務時，親臨現場表達支持。



投票現已開始，十強爭取晉級席位

本屆冠軍將獲得港幣 10 萬元現金獎及品牌廣告合約。目前十位參賽者正爭奪四強席位，名單包括：



03 黃芷菱,Hestia (@tszling_hestia)

11 呂璇曦,曦曦 (@heyesss_)

27 羅珮文,Pam (@pppamelalaw_0313)

29 簡思恩,Melody (@ksymelody)

30 鄭詠瑜,阿Yu (@aryuuu.c)

33 張天欣,天欣 (@tinyan_0129)

36 譚加穎,Janet (@letsgocrazyjanet)

38 劉溫馨,Virginia (@lau_wanhing)

40 余紫晴,事頭婆 (@elizabethyu_)

46 呂伊恩,Sarah (@sarahyan717.19)