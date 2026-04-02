DDU Club舉辦《貼地女神》競選，10位女神進入最後階段，爭奪十萬獎金寶座

最後四強全港首次進行4日3夜24小時線上直播，與觀眾全程互動
香港 - 2026年4月2日 - DDU.Club (點點優)舉辦之《貼地女神》競選已進入最後階段，十位參賽者將爭奪冠軍寶座及港幣 10 萬元獎金。此選美活動旨在選出具備真實個性且「貼地」的香港女生，與大眾建立互動。
瀏覽量突破百萬，網友齊支持《貼地女神》
《貼地女神》自活動開始，於各平台累積超過 100 萬次瀏覽，互動次數接近 30,000 次。在早前的海選階段，參賽者需完成即興任務以測試應變能力，並獲得不同直播主、藝員及歌手等參與支持。
在為期兩日的「女神訓練班」集訓中，十強參賽者接受了化妝、攝影、運動及烘焙等任務挑戰，同時在 HKPPN (香港專業攝影師學會)專業攝影師改造下，為十位女生塑造出嶄新的形象，展現出參賽者的真實個性與魅力。
4天3夜全天候直播互動
最後四強名單產生後，參賽者將於 4 月 24 日至 27 日入住「直播屋」，進行 4 日 3 夜的全天候線上直播，內容可於 YouTube 頻道「貼地女神」@DIVAHK2026 觀看，大家可以提早訂閱及追蹤「貼地女神」頻道。
觀眾可於直播期間即時留言參與互動，相關留意將直接影響參賽者的任務表現。此外，觀眾亦可於參賽者出席任務時，親臨現場表達支持。
投票現已開始，十強爭取晉級席位
本屆冠軍將獲得港幣 10 萬元現金獎及品牌廣告合約。目前十位參賽者正爭奪四強席位，名單包括：
- 03 黃芷菱,Hestia (@tszling_hestia)
- 11 呂璇曦,曦曦 (@heyesss_)
- 27 羅珮文,Pam (@pppamelalaw_0313)
- 29 簡思恩,Melody (@ksymelody)
- 30 鄭詠瑜,阿Yu (@aryuuu.c)
- 33 張天欣,天欣 (@tinyan_0129)
- 36 譚加穎,Janet (@letsgocrazyjanet)
- 38 劉溫馨,Virginia (@lau_wanhing)
- 40 余紫晴,事頭婆 (@elizabethyu_)
- 46 呂伊恩,Sarah (@sarahyan717.19)
投票期由即日起至四月中旬結束，公眾可於 DDU Club 官方網站（https://ddu.club/diva/）註冊成為會員並投票。此外，於 DDU Club 購買任何產品並在結帳時填寫參賽者姓名，每張訂單將額外計算為一票，且不設投票上限。
贊助品牌資料
本次活動獲得多個品牌贊助（排名不分先後）：
DDU.CLUB (點點優)
專為客戶提供全球優質品牌的購物平台，以快捷和簡約的理念讓消費者能夠輕鬆瀏覽和選購心儀的產品。
立即投選《貼地女神》四強： http://DDU.CLUB/DIVA
海港飲食集團(香港)
海港飲食集團(香港)於 1999 年創立，憑著高性價比的點心和菜餚，至今已發展成為連鎖大型中式酒樓集團，現時在香港經營著 38 間分店，並積極物色拓展機會。
皇冠爐具
皇冠爐具擁有近五十年歷史，專注生產高性能燃氣灶具、抽油煙機、燃氣熱水器及電烤爐等產品，品牌在港澳、北美、澳洲及中國內地享負盛名。
ZWILLING J.A. Henckels HK 德國孖人牌
誕生於 1731 年，是世界上現存古老的商標之一。起源於舉世聞名的德國刀劍之城索林根（Solingen），以獨特的刀具鋼材配方及工藝聞名，是全球廚用刀具的代表品牌。
法國專利科研：Manhaé - 膠原彈 Manhaé Collagène Expert
專為對抗女性 25 歲後面臨的「膠原蛋白危機」而設計，結合法國專利技術與臨床實證功效，幫助女性重塑飽滿、水潤、容光煥發的年輕肌膚。
BEE & YOU 蜂毒護膚系列
取自珍貴又強效的天然成分，透過頂尖科技融入每一滴精華當中，滿足撫平細紋、緊緻臉部線條及追求透亮膚色的需求。
MORAZ
選址鄰近死海的加利利山自設植物園，利用傳統獨特萃取技術提煉高濃度草本精華，保留百分百高效植物活性成分，針對各種肌膚問題提供醫療輔助及個人護理產品。
skin.BIOTICS
嫩肌亮膚系列結合瑞士研究所的科技，將天然泉水與科研活性成分融合，為肌膚提供深層滋養。
Will Legend®
WillNature®系列產品不含刺激性化學物質、無毒、無刺激性，可用於家居、廚房和食品加工設施，對人類、動物、社區和自然安全；同時獲得美國國家環境保護局（US EPA）批准，可安全用於嬰兒、兒童和寵物上。
http://zquare.hk
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