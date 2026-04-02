穿綠・行綠 響應世界地球日 全港一起參與「Dress Green Day綠色守護日」

誠邀全港學校、企業及社區參與，一同以簡單行動保護地球 香港2026年4月2日 /美通社/ -- 每年 4 月 22 日的世界地球日 (Earth Day)是全球各地廣泛響應的環境意識與行動日。是讓我們反思人與自然及氣候關係的重要時刻，提醒我們把關注化為在家中、校園，以至職場可實踐的行動。同時亦提醒我們珍惜共同的家園：當眾人一起作出小改變，累積的集體影響可以帶來具實質意義的影響。 為響應今年世界地球日，大自然保護協會（The Nature Conservancy，簡稱 TNC）推出 「Dress Green Day綠色守護日 2026」，誠邀全港學校、機構、企業及公眾一同參與。活動以 穿上綠色、實踐一件綠色小行動為核心，透過簡單而共融的參與活動，讓世界地球日成為日常生活中一個「看得見、參與得到」的環保時刻，並鼓勵可延續至一天以外的務實環保行動。

為何「穿綠」：以可見訊號喚起綠色行動 「Dress Green Day」以一個簡單而清晰的訊號 —— 穿上綠色 —— 在全城建立一個可見、共享時刻。TNC 強調，單靠穿綠並不能解決環境危機；其意義在於象徵性地作為提示——環境責任始於覺察，並體現在日常的選擇。 在香港這個節奏急速、人口密集的城市，細小而可見的提示往往能發揮重要力量——無論是一件綠色T 恤、一個可重用水樽、一件綠色飾物，甚至一枚簡單綠色胸針，都能引發思考、對話與行動，並促成個人以至凝聚群體力量。為了讓象徵轉化為實踐，TNC 鼓勵參與者於地球日完成 「一件綠色小行動」。例如：自備可重用水樽、杯或餐具；減廢並拒絕即棄塑膠；選擇公共交通或步行短途；關燈節能或適度調節冷氣；妥善回收；走進大自然以重新連結環境；選擇較環保的飲食；在家或工作間重用物品等。這些日常行動若能在城市中被廣泛實踐，將能對資源節約、減少排放，以及推動長遠行為改變帶來實質貢獻。

謝安琪與TNC 攜手擴大「Dress Green Day 綠色守護日2026」 TNC很榮幸獲香港著名藝人 謝安琪小姐（Kay Tse）支持，成為「世界地球日支持者」，攜手把「綠色守護日」的訊息帶給更廣泛的公眾。 「守護地球可以由一件很簡單的事開始。一個念頭、一個選擇、一個小行動 —— 甚至我們穿的顏色，都可以表達我們重視的價值。我很高興支持『Dress Green Day綠色守護日』，也希望大家在 4 月 22 日與我一起穿上綠色、實踐綠色行動，向我們共同擁有的地球表達愛與關懷。」 —— 謝安琪，世界地球日星級支持者

以簡單方式連結更宏大的保育行動 Dress Green Day 的設計刻意保持簡單，卻體現了 TNC以科學為本的保育理念核心：要達致長遠的環境解決方案，既需要生態修復的行動，也需要公眾的參與和支持。 在香港，TNC正推動多項保育工作，包括修復瀕危蠔礁、推動基於自然的解決方案（Nature-based Solutions, 簡稱NbS）以提升海岸韌性、促進海洋生態系統復育，以及擴展環境教育與社區參與。在亞太地區，TNC 亦致力保護珊瑚礁、森林及沿岸生態系統，支持可持續漁業發展，並協助社區應對氣候變化。

Dress Green Day為公眾提供一個容易參與的切入點，把日常選擇與這些更宏觀的保育工作連結起來 —— 因為真正的改變，往往始於眾人一起踏出的細小一步。 如何參與「Dress Green Day 綠色守護日2026」 個人參加者可於 4月22日穿上任何一件綠色衣物，完成一項「綠色小行動」，並標註 #DressGreenHK 及 @tnc_hk 分享你的綠色時刻。 學校及企業如欲參與或了解更多，請電郵 [email protected] 登記或查詢。更多資訊請瀏覽 www.tnc.org.hk。 透過 一種顏色、一個行動、同一個日子，香港可以為地球凝聚力量 —— 並展示細小步伐在同心同行之下，如何匯聚成為更大的改變。