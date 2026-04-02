阿布扎比國際金融中心公佈 2025 年業績：資產管理規模上升 36%，勞動力增加 51%，簽發牌照逾 12,000 個

阿聯酋阿布扎比2026年4月2日 /美通社/ -- ADGM 作為阿布扎比國際金融中心 (IFC)，去年錄得穩健增長，達成多項策略里程碑，進一步確立其在阿布扎比作為「資本之都」 (Capital of Capital) 中的重要角色。 ADGM 持續吸引國際資本、世界級人才及領先機構落戶阿聯酋首都。 2025 年底，ADGM 內的有效牌照數量突破 12,000 個，同時金融中心內的從業人員亦增加 51%，達到 44,339 人。 與此同時，資產管理規模增長了 36%，反映市場對阿布扎比作為全球資產與財富管理公司可靠樞紐的信心持續不減。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下表示：「2025 年為 ADGM 的里程碑寫下決定性的一章。 我們的資產管理規模又一年錄得顯著增長，這既體現合作夥伴對我們的信心，也彰顯投資策略的強大穩健。 同樣重要的是，我們成功吸引全球領先機構來到 ADGM，鞏固了我們作為世界級人才、資本和創新門戶的地位。 此進展盡顯蓬勃生態系統的力量，這個體系建基於夥伴合作、長期價值創造，以及對追求卓越的堅定承諾。 在持續緊貼阿布扎比策略願景，我們將繼續致力推動可持續增長，提升競爭優勢，力爭成為全球五大國際金融中心之一。」

阿布扎比金融業的顯著增長，反映在 ADGM 新簽發牌照數目的大幅上升，多間全球頂尖公司均選擇此金融中心作為其區域樞紐。 ADGM 的總有效牌照數目在 2025 年底上升 30%，達至 12,671 個，這增長數據進一步鞏固其作為中東及非洲地區最大國際金融中心的地位。 與此同時，該國際金融中心內商業活動持續增長，繼續吸引來自阿爾雷姆島及阿爾瑪利亞島的多元化高技術人才。 這導致 ADGM 的總員工人數在 2025 年增長 51% 至 44,339 人，較 2024 年的 29,338 人有所增加。 2025 年，多間引領在前的金融科技、數碼資產、銀行、基建投資、可持續發展顧問、環球法律服務及科技驅動金融平台公司，包括 Circle、Carta、Bitcoin Suisse、Tradition、Bitgrit、Stacks Asia DLT Foundation、Hidden Roads、Skadden、Digital Climate Middle East (DCME)、Olive Gaea、TON、Animoca Brands、BBVA、Arab Bank (Switzerland) Gulf、Galaxy Digital、Halo Investing、Eurasian Development Bank、iCapital、ERM 及 DLA Piper，宣佈在 ADGM 設立據點。

2025 年 12 月，幣安 (Binance) 成為首間獲 ADGM 金融服務監管局 (FSRA) 頒發正式全球牌照的加密貨幣交易所。 此牌照讓幣安可在全面的世界級監管框架下，於阿布扎比開展業務，讓 ADGM 在全球合規前瞻數碼資產生態系統中鞏固領先地位。 2025 年底，ADGM 共有 171 間資產及基金管理公司進駐，合共管理 244 隻基金。 目前，ADGM 內共有 347 間金融機構，當中 80 間於 2025 年獲得牌照。 部分頂尖金融機構包括 Kimmeridge、Fortress、Polen Capital、Adams Street、Arcapita、Aquila Group、Cantor Fitzgerald、Davidson Kempner、DWS、Galaxy（資產管理部門及數碼資產）、GMB Limited、HarbourVest、Harrison Street、Investindustrial、KKR、Monroe Capital、NewVest、Oryx Global Partners、PATRIZIA、Partners Group、Plenary ME Infrastructure Partners Ltd.、Seviora、UBS Group 及 Julius Baer。

與此同時，FSRA 合共批出 120 項原則上批准 (IPAs)，按年增長近 32%，另獲批 94 項新的金融服務許可 (FSP)。 年內，ADGM 更廣泛的生態系統新增了 3,495 間營運實體，較去年同期增長近 40%，反映眾多企業選擇此金融中心作為其區域基地。 阿布扎比作為領先金融中心的環球地位日漸提升，於 12 月獲得 NYU Stern School of Business 首次發佈的金融中心競爭力指數 (FCCI) 所認可，進一步鞏固其地位。 該指數將阿聯酋首都評為中東及北非 (MENA) 地區第一大金融中心，全球排名第 12 位，展現阿布扎比深厚的制度基礎、前瞻的監管環境及面向未來的生態系統。

阿布扎比亦於 2025 年 11 月舉辦了主權財富基金國際論壇 (IFSWF) 年度會議。 是次會議匯聚位居領先的主權財富基金，代表龐大的長期機構資本。 聚會再次確立阿布扎比作為全球資本流動可靠匯聚點，以及策略對話與合作平台的地位。 2025 年上半年，ADGM 加入了阿布扎比經濟發展部 (ADDED) 及一個更廣泛的阿布扎比代表團，參與前往中國及日本的一系列路演，並於下半年參與前往倫敦、紐約、新加坡及印度的路演，藉此加強國際聯繫。 在這些行程中，ADGM 與其他阿聯酋領先機構簽署了多份諒解備忘錄 (MOU)，並舉辦了一系列活動，以推廣阿布扎比高增長行業的商業及投資機遇。

9 月，ADGM 的 FSRA 與證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 在香港共同舉辦了一場高層圓桌會議，探討香港資產管理公司在 ADGM 內的發展機遇。 作為區內唯一直接應用英國普通法的國際金融中心，ADGM 於 2025 年強化監管生態系統，以維護市場誠信、提升透明度及加強對消費者的保障。 FSRA 實施了多項關鍵的立法更新，這些更新符合國際標準，包括巴塞爾銀行監管委員會 (BCBS) 及國際證券事務監察委員會組織 (IOSCO) 的原則。 此外還引入了新的基金申報制度，以提升資產管理行業的透明度、數據質素及監管水平。

為了配合阿聯酋的監管重點，並與中央銀行協調，FSRA 發佈了 Consultation Paper on Transition Planning Principles（過度規劃原則諮詢文件），提出對金融機構加強穩健發展及長遠準備的宏觀期望。 在成功將阿爾雷姆島納入 ADGM 後，該中心於 2025 年開始全面營運其擴展後的房地產管轄區。 註冊管理局 (RA) 專注提供端到端的房地產營運業務，包括推出超過 70 項不動產相關服務，範圍涵蓋買賣、租賃、續期、項目登記、不動產交易、發牌、工作許可證、商業許可證，以及根據激勵計劃進行的牌照續期。

2025 年 12 月，Mubadala 與 Aldar 宣佈成立一項總值逾 600 億阿聯酋迪拉姆的合資企業，以擴建阿爾瑪利亞島，為這個全球一大金融區揭開下一階段的發展序幕。 該項目將提供 150 萬平方米的全新辦公、住宅、零售及酒店空間，進一步彰顯阿爾瑪利亞島將國際商業與奢華生活完美融合的獨特風貌。 ADGM 匯聚全球金融力量的能力，在 2025 年阿布扎比金融週 (Abu Dhabi Finance Week 2025) 期間再次表露無遺，該屆金融週是其歷來最成功的一屆，涵蓋了 68 場活動及 394 場專題會議。 活動雲集逾 800 位富影響力的演講嘉賓及近 70 個環球及區域合作夥伴，與會者所管理的資產總額超過 60 萬億美元，相當於全球國內生產總值 (GDP) 的 50% 以上。活動更吸引了超過 35,000 名與會者，當中 30% 來自海外，代表著 175 個國籍。