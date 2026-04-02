信和集團「GoCircular | 好物共享」正式啟動

5大商場攜手逾30品牌舉辦連串多元主題活動 推動循環經濟

聯動旗下140物業 單月回收8,870公斤舊物義賣 香港2026年4月2日 /美通社/ -- 為鼓勵共同實踐循環經濟，信和集團首次舉辦跨區跨界別的 「GoCircular | 好物共享」企劃，由復活節假期至4月中，集團旗下大型商場包括：奧海城、屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場，以及利東街，匯聚逾30個本地品牌，透過多元活動鼓勵全城參與舊物回收、升級再造、創新科技體驗及慈善義賣活動，將循環理念融入生活。早前集團聯同信和管業優勢及基督教勵行會，於集團旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動，短短一個月內收集8,870公斤舊物，於是次活動期間作慈善義賣，以行動實踐「重用、再生、共享」的理念。

近140物業回收行動 單月收集近9公噸舊物 全數用作慈善義賣

早於農曆新年前夕，集團透過信和管業優勢及基督教勵行會合作，於旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動。在1月26日至2月26日期間，呼籲住客、租戶、員工及公眾捐出衣物、玩具、家電、書籍等狀態良好的物品，短短一個月內總回收量重達8,870公斤。集團員工擔當義工協助整理分類，收集得來的舊物將用作慈善義賣，收益撥捐基督教勵行會，讓每一件物品得以延續價值，化為支持社區的溫暖力量。

今日啟動禮上特別頒發「十大重磅捐贈物業」嘉許狀，表揚居民與物業單位的積極參與。捐贈量最高的十大物業包括：海悅豪園、萬景峯、御庭軒、海典軒、太湖花園2期、海麗花園、雅士花園、逸瓏、宏天廣場及帝峯 • 皇殿。來自奧海城、宏天廣場的商戶代表亦即場分享如何在生活中實踐減廢、重用與回收。 奧海城「共創循環」匯聚多個創新方案 彰顯升級再造的經濟及社會價值

「GoCircular | 好物共享」啟動禮之圓滿舉行，意味著5大商場主題活動隨即展開。 奧海城、屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場，以及利東街，匯聚逾30個本地品牌，以升級再造為核心，舉辦連串跨區主題活動，以循環經濟搭建交流互動平台。同時，信和管業優勢於旗下管理逾20個住宅會所舉辦社區市集及升級再造工作坊，邀請居民體會「資源再用、鄰里共享」的生活模式。

其中奧海城一連六天舉辦的「共創循環」，與本地原創木藝品牌START FROM ZERO合作，以被遺棄的木材升級打造各項特色佈置，並設「舊木地板升級再造工作坊」，讓公眾親身體驗把舊木地板轉化為開瓶器、飾物盤及杯墊等實用精品。好物義賣市集更是尋寶天堂，從陳健安、阮小儀、盧覓雪及Yuki Lovey等名人二手衣飾，到集團旗下物業住戶、租戶及員工捐贈的精選舊物，每件物品均承載故事，等待展開第二生命。集團亦聯乘多個本地品牌，創作升級再造精品作慈善義賣，收益將撥捐基督教勵行會。