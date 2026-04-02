EKA Mobility 錄得 5 倍銷量增長

印度浦那2026年4月2日 /美通社/ -- 領先的電動車及科技公司 EKA Mobility 宣佈，在 2025–26 財政年度錄得強勁的 5 倍按年銷量增長，售出 1,143 輛，並生產了 1,344 輛電動商用車。 此項里程碑背後，是公司涵蓋多個範疇的全面電動車產品組合。 年內，EKA 除了現有的巴士及小型商用車 (SCV) 產品組合外，更進軍中型及重型商用車 (M&HCV) 貨車市場。 該公司是汽車生產掛鈎獎勵 (Auto PLI) 計劃下的冠軍級原設備製造商 (OEM)，並已在多個平台上取得認證。

「2025–26 財政年度是 EKA Mobility 的關鍵之年。 我們不僅在提升銷量，更透過近期增設新廠房，並將計劃每年產能提升至 10,000 輛巴士、6,000 輛貨車及 24,000 輛小型商用車，從而擴大製造業務的規模。 我們擁有種類最廣且獲全面認證的原生電動平台，滿足最後一哩配送以至長途物流的各種需求，因而成為別樹一幟的全方位電動車公司。 我們在電動巴士、小型商用車以及現時貨車領域的增長，印證市場需求及我們的執行能力均同樣強大。

