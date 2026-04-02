BTCC 交易所宣布成為阿根廷國家足球隊官方區域合作夥伴

波蘭羅茲2026年4月2日 /美通社/ -- 全球營運時間最悠久的加密貨幣交易所 BTCC，今日正式宣布與阿根廷足球協會（Argentine Football Association）達成戰略合作，成為阿根廷國家足球隊的官方區域合作夥伴。這項具備里程碑意義的合作將貫穿整個 2026 年 FIFA 世界盃賽程，將兩個在各自領域擁有輝煌歷史、卓越韌性且具備不懈取勝意志的傳奇品牌緊密連結。 為冠軍而生：植根於深厚歷史根基的戰略合作 阿根廷國家足球隊的傳奇地位在國際體壇備受推崇。作為現任 FIFA 世界盃與美洲盃的雙料冠軍，被譽為「藍白軍團」（La Albiceleste）的阿根廷隊已穩坐足壇巔峰。從 1978 年首度奪冠，到 1986 年球王馬拉度納（Diego Maradona）的封神表現，再到 2022 年梅西（Lionel Messi）領軍登頂，阿根廷隊憑藉一場場的勝仗，奠定了其不可撼動的歷史地位。

BTCC 的發展軌跡與此相互輝映。作為加密貨幣產業中營運最久的交易所，BTCC 自 2011 年成立以來經歷了多次市場週期，憑藉穩定性與持續的優異表現，贏得了全球用戶的信賴。 BTCC 品牌負責人 Aaryn Ling 表示：「我們相信最強大的合作關係源於共同的身份認同與雄心。與阿根廷足協的協作正是塑造我們品牌價值的典範。隨著 BTCC 即將邁入 15 週年，這次合作標誌著我們全球成長的一個重要里程碑。」 阿根廷足球協會主席 Claudio Fabián Tapia 補充道：「在檢視 BTCC 的產業歷史時，令我們印象最深刻的不僅是其悠久的經營歷史，更是他們如何始終如一地贏得用戶信任。這種實力對我們而言至關重要，也讓這次合作水到渠成。」

核心價值：交易創造傳奇 BTCC 與 AFA 的合作基於五項共同原則，深信「交易創造傳奇（Legends are made with every trade）」： 卓越 (Excellence) ：追求成功過程中的最高標準表現。

：追求成功過程中的最高標準表現。 傳承 (Legacy) ：向先輩建立的輝煌歷史致敬。

：向先輩建立的輝煌歷史致敬。 熱情 (Passion) ：凝聚球場粉絲與市場交易者的不滅力量。

：凝聚球場粉絲與市場交易者的不滅力量。 創新 (Innovation) ：挑戰未來可能性的極限。

：挑戰未來可能性的極限。 團隊合作 (Teamwork)：站在巨人的肩膀上勇往直前。 慶祝合作啟動：BTCC x AFA 冠軍傳奇抽獎 為慶祝此次合作，BTCC 將於 2026 年 4 月 2 日至 4 月 15 日舉辦專屬幸運抽獎活動，開放給所有用戶參與。獎項包含多款精選高端週邊商品，最大獎為傳奇球星梅西（Lionel Messi）、朱利安•艾瓦雷茲（Julián Álvarez）或亞歷克西斯•麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）的親筆簽名球衣。詳細活動辦法與報名資訊請參閱 BTCC 官方網站。

此外，包含豐富獎池與 BTCC x AFA 獨家週邊的交易大賽也即將上線。用戶可透過累積交易量，爭取獲得阿根廷國家隊球員簽名紀念品的機會。詳細參賽資格與獎項資訊將陸續於官網及官方社群頻道公布。 關於 BTCC BTCC 成立於 2011 年，是全球營運時間最悠久的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。身為阿根廷足球協會（AFA）官方區域贊助商，並攜手 NBA 全明星球員 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌大使，BTCC 致力於提供安全且低門檻的加密貨幣交易服務，在遵循相關監管標準的同時，專注於為用戶打造直觀且友善的交易體驗。

BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan #BTCCxArgentineFA #交易創造傳奇 #BuiltForChampions 【風險提示】虛擬資產具有高度風險，可能導致您的投資資金全額損失。資產價格波動劇烈，交易前請務必評估您的風險承受能力。 關於阿根廷足球協會 (AFA) 阿根廷足球協會（AFA）是阿根廷足球的官方管理機構，負責監督包含阿根廷甲級聯賽在內的國內主要賽事，並管理男子與女子國家隊、國內盃賽及各項足球活動。阿根廷國家隊「藍白軍團」曾分別於 1978、1986 及 2022 年奪得 FIFA 世界盃冠軍。 媒體聯係：

Aaryn Ling

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