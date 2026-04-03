daydream 完成 1,500 萬美元 A 輪融資，致力打造全球領先的人工智能原生 SEO 代理機構

三藩市2026年4月3日 /美通社/ -- 領先的人工智能 (AI) 原生自然搜尋代理商 daydream 今天公佈獲得 1,500 萬美元 A 輪融資，本輪由 WndrCo 領投，First Round Capital 及 Basis Set Ventures 亦有參與。 經過本輪融資，daydream 累計募資總額增至 2,100 萬美元，資金將用於加速招聘、開發產品和擴展市場推廣。 daydream 行政總裁兼聯合創辦人 Thenuka Karunaratne 表示：「我們非常高興獲得頂級創投機構的支持與認可。 我們帶來世界級的 SEO 專業能力，並結合人工智能代理技術，協助高速成長的企業在其中一個最複雜的行銷渠道中加速發展。」

現時大多數工具僅能反映企業在 SEO 及 人工智能搜尋中的表現。 daydream 不僅提供數據洞察，更透過策略與執行推動實際成效。作為一家人工智能原生搜尋代理機構，該公司結合人工智能代理與頂尖專家，提供一站式搜尋支援服務。 WndrCo 的普通合夥人 ChenLi Wang 表示：「SEO 市場非常龐大，而且人工智能變革速度之快，大多數公司都難以趕上。 我們之所以支持 daydream，是因為 Thenuka 和 Shravan 比我們見過的任何人都更了解這個領域，而且他們更以實實在在的產品來證明這點。 在人工智能時代，能夠掌握自然搜尋的團隊將擁有顯著的競爭優勢，而 daydream 正是協助企業實現這一點的公司。」

daydream 的營運模式融合三大要素：其一為 daydream 方法，一套涵蓋七大自然增長關鍵環節的框架，從關鍵字策略延伸至人工智能可見度；其二為人工智能代理，能以較傳統代理機構更快的速度執行任務，並大規模自動化搜尋執行流程；其三為專屬增長主管，為每位客戶配備一名 SEO 專家為策略、品質及成果負責。 daydream 技術總監兼聯合創辦人 Shravan Rajinikanth 說：「SEO 講求精深專業、迅捷執行，以及順應搜尋生態演變的靈活調整能力。 大多數公司仍在為一種已不復存在的搜尋模式進行優化。 我們正在開發的人工智能代理，能像資深 SEO 專家一樣思考、策劃並執行所有工作，而且達到生成式人工智能時代要求的速度與規模。」

人工智能原生代理商是創投界中正在崛起的新興類別。 Y Combinator 在其 Request for Startups for Spring 2026 （2026 年春季創業方向徵求）中，將人工智能原生代理商評為其最想投資的初創類別第三名。 daydream 獲得 A 輪融資，反映投資者相信結合人工智能代理與人類專業知識，是實現大規模 SEO 及人工智能搜尋的最有效模式。 關於 daydream daydream 是一家領先的人工智能原生搜尋代理機構，透過結合經驗證的方法論、人工智能代理及專屬專家團隊，提供一站式支援，為客戶在自然搜尋中創造顯著的競爭優勢。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 withdaydream.com