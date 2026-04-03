中國銀聯發布智能體支付開放協議框架 構建開放、可控、安全、信任的智能支付新生態

上海2026年4月3日 /美通社/ -- 2026年4月2日，中國銀聯在上海正式發布《智能體支付開放協議框架》，並成功實現5筆生產系統驗證交易。用戶在航旅縱橫的 AI 出行助手中輸入「請為我購買一張8月1日，從上海到北京的機票。」AI 出行助手快速對比各渠道機票價格，給出航班建議，測試者選擇其一後，由 AI 助手自動關聯用戶資訊並使用交通銀行信用卡完成購買。出票成功後，該航班出現在航旅縱橫首頁的待出行計畫中（相關功能暫時僅面向白名單用戶開放）。

除了航旅縱橫 AI 出行助手的演示，現場還進行了科大訊飛智能體出境酒店預訂、基於智譜大模型的極豆車載智能體咖啡購買、雲閃付智能體生活繳費等支付演示。此外，中國銀聯還展示了在香港地區與訊聯、eLife 的智能體支付合作，用戶可以透過智能體預約抵達香港國際機場後的出行車輛，並使用境外銀聯卡完成付款。 這些交易的特殊性在於，交易的發起從「人與人」演變成「人與智能體」。智能體基本建立了「感知－決策－行動」的閉環，互動方式從「手動操作」向「意圖直達」演進。但隨之而來的是新的困境，當支付行為的主體從人延伸至智能體，支付邏輯從底層被解構、重塑，如何相信智能體（身份信任）、如何相信智能體行為是被授權的（意圖信任）、如何確保交易過程安全可控（過程信任），這些都成為智能體支付時代亟待回答的問題。

早在2023年，中央網信辦發布《全球人工智慧治理倡議》，強調「堅持『智能向善』的宗旨」，「打造可審核、可監督、可追溯、可信賴的人工智慧技術」。作為佈局全球的國際卡組織，中國銀聯基於自身的平台性、中立性，正式發布智能體支付開放協議框架（Agentic Payment Open Protocol，簡稱 APOP 框架），針對性提出智能體支付的「銀聯方案」。 四大核心能力構建智能體支付信任機制與互動範式 APOP 框架是專為智能體支付生態系統設計的開放性框架，透過建立一套統一的信任機制和互動範式，連接並賦能生態各方，使加入 APOP 框架的產業夥伴皆能以「即插即用」的方式，無縫、安全地參與智能體支付流程。APOP 框架在既有支付服務的基礎上，進一步構建了四大關鍵能力：

一是智能體身份管理。負責為智能體提供身份識別與全生命週期管理，便於各方在後續交易中進行識別與認證。 二是意圖管理。將用戶的支付訴求轉化為可執行、有邊界、結構化的限制指令，透過意圖的註冊、管理與留存，支援意圖在各參與方之間傳遞並於交易中進行核驗。 三是用戶身份管理。協助用戶在智能體與支付網路中其他角色之間建立關聯關係。 四是支付授權管理。負責支付開通授權、支付扣款以及用戶意願驗證等相關流程。 APOP 框架已上架銀聯開放平台，包含框架文件、接入指南、沙盒環境等，為受邀合作夥伴提供全流程技術接入支援。

境內外產業共建開放、可控、安全、信任的智能體支付生態 APOP 框架遵循開放互聯標準，即以銀聯全球受理網路為基礎，探索建立業界通用標準，實現跨機構、跨平台、跨場景、境內外互聯互通的普適性框架。 除此之外，另有四項核心原則在 APOP 框架的設計過程中被反覆強調：

一是合規可控，確保智能體支付不脫離現有支付監管框架，以既有監管要求為根本原則，建立順應監管趨勢的協議體系；二是安全為要，在傳統支付風險體系之上，透過設計智能體身份管理、意圖管理等流程，並結合生物特徵識別、支付標記化等技術，全面構建智能體支付時代的風險防控體系；三是信任為基，信任不是可選項，而是必備的基礎設施，需構建涵蓋身份信任、意圖信任與過程信任的全流程信任鏈；四是廣泛相容，提供多元接入方案，支援各方以最低成本、最平滑路徑接入智能體支付生態，並保持高度模組化與可擴展性，以因應未來支付業務的持續演進。

首批共有19家境內外機構成為 APOP 合作夥伴，涵蓋商業銀行、智能體廠商、科技公司、商戶與收單機構等。中國銀聯黨委書記、董事長董俊峰表示，中國銀聯將始終秉持「互信互聯 共創價值」的發展願景，攜手全產業夥伴，積極擁抱人工智慧帶來的變革機遇，共同描繪安全可控、普惠高效、全球互通的智能體支付新藍圖，合力推動支付業態的智能化躍遷，為打造智能經濟新形態提供關鍵支撐。 商業銀行認為，APOP 是連接智能體能力與金融基礎設施的關鍵橋樑，為智能體支付的安全合規落地提供保障；智能體公司認為，未來智能體將無處不在，而支付是智能體構建商業閉環的最後一公里，APOP 的發布對支付產業具有里程碑意義；商戶認為，智能體支付的發展既是機遇亦是挑戰，期望在 APOP 框架下進一步提升支付效率與用戶體驗；收單機構亦表示，願意積極加入框架，與銀聯共同探索與創新，更好服務商戶。

探索智能經濟新形態 銀聯的 AI 實踐之路 APOP 框架的發布，是銀聯探索智能經濟新形態的重要一步。在此之前，銀聯已於2025年7月上線 MCP 集市，支援用戶在 AI 大模型中便捷使用金融支付、金融科技與通用服務等多項智能服務。 此外，中國銀聯還聯合交通銀行、復旦大學、上海人工智慧實驗室、上海金融科技產業聯盟，共同承擔國家人工智慧應用中試基地（金融領域、普惠金融支付方向）的建設，佈局算力、資料、模型、平台等人工智慧全棧能力，為金融產業的數智化轉型發展提供有力支撐。

若 MCP 支付服務更偏向底層通訊協作協議，國家人工智慧應用中試基地的建設則是在更高層級打造「人工智慧＋」金融支付產業協同創新的高地，而 APOP 框架的發布，則在中間業務層補足了銀聯向生態合作夥伴輸出底層支付服務的標準與原則。 APOP 框架的描繪與完善絕非一日之功，更非任何單一機構可獨立完成。中國銀聯將攜手更多商業銀行、科技企業、商戶與產業機構，探索建立更完善的業務機制、智能風控體系與差錯爭議規則，深化智能體支付新生態的建設。立足於人工智慧快速變革的技術奇點，面對智能體支付帶來的歷史性機遇，中國銀聯將持續踐行金融基礎設施的責任擔當，充分發揮全球型卡組織的樞紐作用，為全行業做好築基者與連接者，推動構建新的信任機制與價值橋樑。