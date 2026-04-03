快樂蜂全球實力持續躍升 躋身全球餐飲品牌前五強

菲律賓馬尼拉 - 2026 年 4 月 3 日 - Jollibee 集團旗下旗艦品牌快樂蜂 (Jollibee)，於 Brand Finance《Restaurants 25 2026》報告中獲評為全球餐飲品牌第五強，再次印證其全球競爭力的穩步提升，並持續在各地市場贏得廣泛共鳴與認同。





該報告指出，快樂蜂在 2026 年的排名，較 2025 年的第九位大幅躍升，顯示其全球品牌資產明顯增強。品牌強度指數 (Brand Strength Index, BSI) 由去年的 83.9 分提升至87.9 分 (滿分100)，是榜單上進步最顯著的餐飲品牌之一，反映該品牌在成熟及新興市場中，於知名度、偏好度及口碑推薦等方面均持續增長。



於同一份報告指出，快樂蜂不僅是全球 25 個最具價值餐飲品牌中，唯一的菲律賓代表，亦是榜單上唯一來自菲律賓及東南亞的品牌。



Jollibee 集團全球總裁兼行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示，這項殊榮進一步印證品牌在全球競爭力，以及品牌資產方面正穩步攀升。



他表示：「能夠被 Brand Finance 評為全球最強勢餐飲品牌之一，正正說明快樂蜂憑藉出眾滋味，在各地市場贏得優勢，並在不同市場持續提升消費者偏好。這份成績反映我們多年建立的信任、團隊嚴謹執行力，以及品牌不斷壯大的力量，讓我們可以在全球各地為顧客帶來更多的歡樂體驗。」



全球品牌資產持續增強



Brand Finance 報告指出，快樂蜂的品牌價值於 2026 年按年上升 32%，達到 33 億美元，位列全球最具價值 25 大餐飲品牌中的第 18位。在品牌實力評估中，快樂蜂更獲 AAA 品牌強度評級，彰顯品牌不論於本土市場，抑或新加坡、越南等主要市場，均已建立深厚的顧客信任、情感連結及價格接受度。



品牌實力按年提升，說明快樂蜂不僅持續擴展版圖，亦正加深其影響顧客選擇的能力，這是推動企業長期盈利質素、價格抗跌力及特許經營吸引力的重要驅動因素。品牌的進一步躍升，令快樂蜂在消費者好感度方面，得以與規模更大的國際品牌比肩，縮短差距。



Brand Finance 指出，作為榜單中唯一來自菲律賓及東南亞的品牌，快樂蜂的表現，印證本地品牌只要執行有方，同樣可以在國際舞台上脫穎而出，同時維持強勁品牌資產及對未來盈利的市場預期。快樂蜂持續拓展亞洲、北美及中東市場，不僅進一步提升長遠增長前景，亦鞏固其於核心市場的領導地位。



Tanmantiong 補充道：「我們會繼續專注建立可複製且具規模效益的營運系統，強化品牌根基，並在各地呈現始終如一的美味。透過有紀律的拓展策略，我們正推動旗下品牌實現可持續增長、提升全球競爭力，並為包括投資者及特許經營合作夥伴在內的持份者創造長遠價值。」



快樂蜂在多個國際市場的知名度及口碑持續攀升，亦從近期獲得的多項獎項中可見一斑。在美國，該品牌獲《USA Today》評選為最佳快餐炸雞連鎖店之一，而飲食媒體《Eater》亦將其列為不容錯過的美食據點，特別推崇其經典 Chickenjoy 與鮮明的菲律賓風味。同時，快樂蜂亦在香港及新加坡等市場屢獲肯定，於科威特更被評為「十大最佳顧客服務品牌」之一，突顯品牌在不同市場均成功建立消費者偏好，並透過美味與愉悅服務，持續贏得各地顧客的支持。





