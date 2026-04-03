東京晴空塔將於2026年4月9日至7月6日首次舉辦《藍色監獄》聯動活動

位於450米高的天望迴廊(Tembo Galleria)將設置展示區，呈現本次活動的主視覺內容。該樓層還將發售僅限活動期間的限定周邊商品，並提供特別主題咖啡菜單。此外，還將為遊客提供專屬拍照服務，讓遊客可以與《藍色監獄》角色合影留念。在350米高的天望甲板(Tembo Deck)，將通過將窗面改造成巨型屏幕的晴空塔圓周大屏(SKYTREE ROUND THEATER)，播放本次活動的專屬影像內容。同時，在夜間，塔身外觀還將點亮以動畫角色為靈感設計的《藍色監獄》主題特別燈光。

東京2026年4月3日 /美通社/ -- 東京晴空塔的運營公司東武塔晴空塔股份有限公司宣佈，將舉辦「BLUE LOCK EPISODE SKY in TOKYO SKYTREE (R)」活動。這是該塔首次與人氣足球題材動漫藍色監獄(BLUE LOCK)展開聯動。這部作品由金城宗幸原作、ノ村 優介作畫。活動將於2026年4月9日（星期四）至7月6日（星期一）期間舉行。

此外，還將推出包含活動限定主視覺紀念卡的觀景台特別門票。這些限量門票不僅包含天望甲板與天望迴廊的入場資格，還附帶僅在本次活動中提供的專屬插畫紀念卡。

東武塔晴空塔希望，來到日本的遊客能夠借此機會前來參觀，盡情體驗東京晴空塔的魅力。

關於東京晴空塔

東京晴空塔高達634米，是全球最高的自立式廣播塔。塔內設有兩處觀景台：位於350米高的天望甲板和450米高的天望迴廊，可俯瞰東京壯麗的全景。夜間，東京晴空塔會呈現三種不同主題燈光：「粹(Iki)」——淡藍色調；「雅(Miyabi)」——江戶紫色調；以及「幟(Nobori)」——吉祥橘色調。在季節性活動及特別活動期間，還會呈現限定燈光演出。