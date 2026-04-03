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出版：2026-Apr-03 15:48
更新：2026-Apr-03 15:48
PR Newswire

ROBERT PATTINSON 領銜 1664「UNQUESTIONABLY GOOD TASTE」（非凡品味毋庸置疑）倫敦發佈會

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倫敦2026年4月3日 /美通社/ -- Robert Pattinson 聯同記者、 網紅及業界嘉賓，參與 1664 煥新全球宣傳活動 「Unquestionably Good Taste」（非凡品味毋庸置疑） 的發佈會。

Robert Pattinson 出席 1664「Unquestionably Good Taste」（非凡品味毋庸置疑）宣傳活動發佈會

晚會先放映宣傳影片，此部以巴黎為背景的短片由 Brady Corbet 執導，Pattinson 在片中飾演三個反差極大的角色。接着由電影評論人 Ali Plumb 在台上訪問 Pattinson，談及他在電影中的角色以及作為 1664 Global 品牌大使的工作；另設一場座談會，嘉賓包括 Raven Smith、Rickie Ho 和 Patricia Bright，一起探討當代對品味及文化的理解。

活動在 Town Hall Spaces 舉辦，雲集英國及國際市場的媒體和創意精英，整晚圍繞電影、思辨及產品體驗，充分展示 1664 Blanc 作為緊貼時尚的優質高級啤酒形象。 整個宣傳活動猶如一場文化對談，引領觀眾反思：品味如何在藝術、時尚與生活風格之間形成和流露。

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Robert Pattinson 說：「真正令我愛上 1664 的，是那種清新而強烈的風格及幽默感。 我很享受演繹一些身份與觀點截然不同的角色，而每個角色都深信自己是對的。 品味這回事，極其個人——人人都自以為已經參透。 這部電影的有趣之處，就是看着那份自信逐漸崩解，從中體會『好品味』其實有多主觀。」

關於 1664

藍色的瓶身，標誌性風味。 1664 Blanc 是輕盈爽口的優質法國啤酒，帶有柑橘清香及細緻香料氣息。 與友相聚，正好暢飲。 如欲了解詳情，請瀏覽 @1664blanc

1664 標誌

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/robert-pattinson--1664unquestionably-good-taste-302733612.html

SOURCE 1664

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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