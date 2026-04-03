ROBERT PATTINSON 領銜 1664「UNQUESTIONABLY GOOD TASTE」（非凡品味毋庸置疑）倫敦發佈會

倫敦2026年4月3日 /美通社/ -- Robert Pattinson 聯同記者、 網紅及業界嘉賓，參與 1664 煥新全球宣傳活動 「Unquestionably Good Taste」（非凡品味毋庸置疑） 的發佈會。

晚會先放映宣傳影片，此部以巴黎為背景的短片由 Brady Corbet 執導，Pattinson 在片中飾演三個反差極大的角色。接着由電影評論人 Ali Plumb 在台上訪問 Pattinson，談及他在電影中的角色以及作為 1664 Global 品牌大使的工作；另設一場座談會，嘉賓包括 Raven Smith、Rickie Ho 和 Patricia Bright，一起探討當代對品味及文化的理解。

活動在 Town Hall Spaces 舉辦，雲集英國及國際市場的媒體和創意精英，整晚圍繞電影、思辨及產品體驗，充分展示 1664 Blanc 作為緊貼時尚的優質高級啤酒形象。 整個宣傳活動猶如一場文化對談，引領觀眾反思：品味如何在藝術、時尚與生活風格之間形成和流露。