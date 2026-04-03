Bybit上線CLUSDT永續合約，最高支持50倍杠杆

阿聯酋杜拜2026年4月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 正式上線 CLUSDT永續合約 ，為交易者提供最高50倍杠杆的原油期貨交易服務。該合約現已在平台上線，支持7×24小時不間斷交易。

在此之前，該平台已上線 最高75倍杠杆的XAUUSDT和XAGUSDT永續合約， 助力交易者把握黃金、白銀價格波動的投資機遇。面對近期原油市場動盪加劇的行情，Bybit此次上線CLUSDT合約，進一步滿足專業交易者對當前市場格局的交易需求。

CLUSDT永續合約跟蹤原油期貨(CL)價格走勢，並以USDT進行結算。合約最小價格變動單位為0.001，初始保證金比例為1%，最高杠杆倍數達50倍；資金費率上限設為1%，相關費用每四小時結算一次，且合約支持全天候連續交易。