Bybit升級AI Trading Skills Hub 新增理財雙幣投資與鏈上Alpha交易功能

Bybit理財雙幣投資是一款成熟的結構化產品，操作流程簡潔易懂，用戶認購後即可獲得約定收益。該產品在趨勢市場中收益表現優異，也可作為現貨限價單的高收益替代方案。 該產品專為追求收益、同時希望把握市場趨勢方向的交易者設計。 鏈上Alpha：享有執行優先級的早期代幣交易服務 鏈上Alpha（On-Chain Alpha）功能依托Bybit閃電交易(Flash Trade)技術，為用戶開放早期鏈上代幣交易通道，同時配備兩種成交優先級模式，助力交易者在瞬息萬變的市場中捕捉機遇。 核心亮點 集成閃電交易 ：可在Solana與Mantle區塊鏈上無縫完成早期代幣交易

：可在Solana與Mantle區塊鏈上無縫完成早期代幣交易 成交優先/價格優先雙模式： 交易者可自主選擇以成交為核心目標，或優先鎖定目標價格

交易者可自主選擇以成交為核心目標，或優先鎖定目標價格 直接追蹤Alpha收益：在Bybit賬戶內即可直接監控和核算鏈上代幣交易的收益情況

鏈上Alpha功能打通了傳統交易所交易與新興鏈上代幣生態之間的壁壘。早期代幣市場行情波動劇烈，成交速度是盈利關鍵。如今，相關功能已全面接入Bybit AI Trading Skills Hub，用戶與AI智能體可及時發現並把握阿爾法機會。 持續拓展Bybit AI交易技能生態 此次理財雙幣投資與鏈上Alpha接入Bybit AI Trading Skills工具庫，標志著Bybit在AI驅動的行業創新中持續領跑，也為交易者通過對話式智能、自主智能體參與市場交易樹立了行業標桿。 目前，所有Bybit AI交易技能用戶均可通過ChatGPT、Claude、Gemini、Cursor、Windsurf等平台支持的AI助手，以自然語言指令使用理財雙幣投資與鏈上Alpha等功能。