Bybit派送英偉達代幣化股權，迎新好禮相贈

阿聯酋迪拜2026年4月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit宣佈，其迎新計劃已於3月25日起新增NVDAX（由xStocks發行的英偉達代幣化股權）作為獎勵選項。新用戶註冊Bybit即有機會獲得價值100 USDT的迎新好禮，現在只需完成迎新任務，更可獲得價值20美元的NVDAX，從而把握人工智能浪潮下的基礎設施投資機遇。
英偉達已然成為人工智能基礎設施的代名詞。從ChatGPT、Claude到企業級人工智能部署，全球人工智能應用的加速普及，很大程度上都離不開英偉達GPU的強力支撐。
NVDAX是一種以 Solana SPL 和 ERC-20 代幣形式發行的追蹤憑證，每一枚NVDAX代幣均有受監管托管機構持有的英偉達實體股票按1:1比例提供支撐。與傳統主流股票市場不同，xStocks可在美國股市交易時段之外實現7×24小時交易，支持碎片化持有，並可實現鏈上即時結算。
Bybit此次推出的迎新活動，對於希望佈局科技領域、擁有人工智能賽道相關資產的交易者而言，無疑是理想之選。
參與方式
- 註冊Bybit並完成迎新身份驗證
- 在Bybit存入100美元資產並完成10美元交易，即可申領NVDAX空投
- 價值20美元等值的NVDAX將即刻發放至用戶Bybit賬戶
Bybit每日派發價值數十萬美元的USDT迎新獎勵，並為新用戶提供多種空投選擇，其中包括NVDAX、MNT和USDT。
活動受相關條款約束。用戶可前往Bybit獎勵中心瞭解更多最新活動詳情。
xStocks服務自2025年6月起已面向符合資格的Bybit用戶開放。如需瞭解更多信息，可訪問：Trade xStocks on Bybit
#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt
關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
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