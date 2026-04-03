熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-03 19:40
更新：2026-Apr-03 19:40
Media OutReach Newswire

Money20/20 Asia 推出「The Intersection Stage」為 2026 年議程注入新亮點，匯聚金融業最具影響力的領袖聲音

分享：

業界領袖、監管機構及創新先驅將雲集曼谷，見證數碼資產與傳統銀行業邁向合作新時代

泰國曼谷 - 2026年4月3日 - 作為全球首屈一指的金融科技盛會，亦為金融業務交易樞紐的 Money20/20 今日宣布，將於 4 月 21 日至 23 日在曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行的 Money20/20 Asia 正式推出「The Intersection Stage」，匯聚區內銀行、支付、數碼資產及金融創新領域最具影響力的聲音。

Money20/20 Asia 推出「The Intersection Stage」為 2026 年議程注入新亮點，匯聚金融業最具影響力的領袖聲音

今年大會以「從基礎設施到影響力 - 科技與人性的結合（From Infrastructure to Impact – Where Technology Meets Humanity）」為主題，強調 Intersection Stage 將聚焦探討傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi）於亞太區的融合所帶來的實際影響，並剖析銀行、金融科技公司及新興技術如何重塑全球金融生態。該舞台將匯聚來自主要金融機構及知名金融科技公司的領袖，分享創新、監管和新金融基礎設施如何推動數字資產、信任與網絡安全及跨境支付等領域的發展。

Sumsub 亞太區法律總監 Siva Kumar 表示：「傳統金融與去中心化金融的融合，只有在信任、身份認證及合規與技術同步發展的前提下，才能獲致成功。亞洲正引領這一轉變，採用既鼓勵創新、亦不犧牲安全性的監管模式。在 Sumsub，我們正見證各類機構以前所未見的速度，加速建立數碼身份與驗證標準。The Intersection Stage 將關鍵持份者匯聚一堂，讓監管進展轉化為切實可行的具體成果。」

講者陣容包括來自美國銀行的 Siddharth Gupta、渣打銀行的 Dhiraj Bajaj、國際金融公司（IFC）的 Fangfang Jiang、Fireblocks 支付及網絡高級副總裁 Ran Goldi，以及 Kraken 的 Kaushik Sthankiya；他們將圍繞監管創新、數碼資產普及、穩定幣最新發展、代幣化、區塊鏈驅動結算，以及新一代支付基建如何提升跨境交易速度與效率等議題，帶來前瞻洞見。

Money20/20 亞太區及中東地區執行副總裁兼董事總經理 Danny Levy表示：「數十年來，傳統金融一直致力維護現有體系，而去中心化金融則希望重塑整個系統。時至今日，隨着數碼貨幣以前所未有的速度流動，兩者正逐步走向融合。The Intersection Stage 將雲集監管者與創新者，共同制定未來十年全球金融發展的所需框架。」

2026 年大會更邀得多位重量級嘉賓發表主題演說，包括香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂馬來亞銀行（Maybank）集團首席可持續發展總監 Shahril Azuar Jimin，以及微軟（Microsoft）全球人工智能產品及策略主管 Sunita Kannan，進一步突顯區內領袖在塑造金融未來方面的關鍵角色。

從亞洲領先全球的監管沙盒與央行數碼貨幣（CBDC）試點，到美國的《GENIUS 法案》，乃至於歐洲的 MiCA 制度，受監管規範的金融機構如 AMINA Bank，正站在此一轉型的前沿，尤其是在應對主要市場不斷演變的監管環境方面。

AMINA Bank 亞太區法律及合規主管 Cora Ang表示：「亞洲正充分展現何謂真正負責任的創新。隨着數碼資產、代幣化及新型支付基建持續升溫，穩健的法律與合規框架對其安全擴展至關重要。AMINA Bank 見證區內市場正以清晰方向與明確抱負，積極實現這種平衡。Money20/20 Asia Intersection Stage，正是推動相關討論、並促進業界就下一代金融基建發展方向建立共識之最佳平台。」

The Intersection Stage 重點環節

  • 首日：首日：4 月 21 日（星期二）15:40 - 銀行業數碼轉型 101
主講嘉賓包括 Mox Bank Limited 行政總裁 Barbaros Uygun、WeLab 集團首席策略官 Jessica Lam、Alliance Bank Malaysia 高級副總裁 Vivien Tan、Yusys Technologies 香港總經理 Andy Wu，以及 TP 銀行營運高級執行副總裁 Rupa Ramamurthy。

  • 首日：2026 年 4 月 21 日（星期二）12:00 - 為代幣化資產市場打造「黃金紀錄」
主講嘉賓包括 Reed Smith Singapore 合夥人 Etelka Bogardi、Libeara 行政總裁兼創辦人 Aaron Gwak，以及 Northern Trust 亞太區數碼資產創新主管 Alvin Chia，並由 Morley Sterling LLC 記者 Tanzeel Akhtar 擔任主持。

  • 次日：2026 年 4 月 22 日（星期三）10:00 - 區塊鏈與穩定幣支付通道的崛起
主講嘉賓包括 Uquid 行政總裁 Tran Hung、Pantera Capital 管理合夥人 Paul Veradittakit，以及 VelaFi 共同創辦人兼行政總裁 Maggie Wu，並由 Trace Finance 首席合規官 Amanda Pecanha 主持。

  • 次日：4 月 22 日（星期三）15:45 - 數碼資產生態將如何改寫貨幣定義
主講嘉賓包括渣打銀行交易銀行金融機構業務環球主管 Dhiraj Bajaj、Caladan 營運總監 Julia Zhou、Hex Trust 首席產品官兼託管業務主管 Giorgia Pellizzari，以及 KASIKORNBANK 執行副總裁兼 Orbix Group 董事會主席 Dr. Karin Boonlertvanich。

  • 第三日：2026 年 4 月 23 日（星期四）10:25 - 貨幣演進的新篇章：穩定幣、央行數碼貨幣與新一代支付體系
主講嘉賓包括 Ripple 環球政策聯席主管 Rahul Advani、Capitalixe 創辦人 Lissele Pratt、Paxos Labs 共同創辦人 Bhau Kotecha，以及 Yellow Card 營運總監 Maria Oldham，並由 Consult Hyperion 全球大使 David Birch 主持。

除 The Intersection Stage 外，Money20/20 Asia 亦將設有另外三大舞台，包括匯聚亞洲最具影響力業界聲音的 The Radiant Stage、主打深度討論與工作坊的 The Inner Forum Stage，以及結合現場 podcast 錄製與交流體驗的 The MoneyPot Stage，進一步打造一個兼備學習、交流、思辨與合作於一身的完整生態。

是次盛會將雲集來自超過 120 家銀行及全球主要支付機構的領袖，包括渣打銀行、美國銀行、花旗銀行、德意志銀行、馬來亞銀行及摩根大通等。來自 Visa、Nium、Thunes、Fiserv、Mastercard、Razorpay 及 PayPal 等領先支付企業的專家，亦將深入探討區內支付發展的最新演變。

大會亦將設立 Startup & Investor Park，20 家亞太區傑出的新創公司將在此與全球投資人、企業夥伴和決策者聯繫，並角逐2026 Startupbootcamp Sustainability Singapore Accelerator 黃金入場券」的席位。

出席傳媒可於此登記申請採訪證，並於此查閱完整議程。

adblk4

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務