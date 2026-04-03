Money20/20 Asia 推出「The Intersection Stage」為 2026 年議程注入新亮點，匯聚金融業最具影響力的領袖聲音

業界領袖、監管機構及創新先驅將雲集曼谷，見證數碼資產與傳統銀行業邁向合作新時代泰國曼谷 - 2026年4月3日 - 作為全球首屈一指的金融科技盛會，亦為金融業務交易樞紐的 Money20/20 今日宣布，將於 4 月 21 日至 23 日在曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行的 Money20/20 Asia 正式推出「The Intersection Stage」，匯聚區內銀行、支付、數碼資產及金融創新領域最具影響力的聲音。
今年大會以「從基礎設施到影響力 - 科技與人性的結合（From Infrastructure to Impact – Where Technology Meets Humanity）」為主題，強調 Intersection Stage 將聚焦探討傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi）於亞太區的融合所帶來的實際影響，並剖析銀行、金融科技公司及新興技術如何重塑全球金融生態。該舞台將匯聚來自主要金融機構及知名金融科技公司的領袖，分享創新、監管和新金融基礎設施如何推動數字資產、信任與網絡安全及跨境支付等領域的發展。
Sumsub 亞太區法律總監 Siva Kumar 表示：「傳統金融與去中心化金融的融合，只有在信任、身份認證及合規與技術同步發展的前提下，才能獲致成功。亞洲正引領這一轉變，採用既鼓勵創新、亦不犧牲安全性的監管模式。在 Sumsub，我們正見證各類機構以前所未見的速度，加速建立數碼身份與驗證標準。The Intersection Stage 將關鍵持份者匯聚一堂，讓監管進展轉化為切實可行的具體成果。」
講者陣容包括來自美國銀行的 Siddharth Gupta、渣打銀行的 Dhiraj Bajaj、國際金融公司（IFC）的 Fangfang Jiang、Fireblocks 支付及網絡高級副總裁 Ran Goldi，以及 Kraken 的 Kaushik Sthankiya；他們將圍繞監管創新、數碼資產普及、穩定幣最新發展、代幣化、區塊鏈驅動結算，以及新一代支付基建如何提升跨境交易速度與效率等議題，帶來前瞻洞見。
Money20/20 亞太區及中東地區執行副總裁兼董事總經理 Danny Levy表示：「數十年來，傳統金融一直致力維護現有體系，而去中心化金融則希望重塑整個系統。時至今日，隨着數碼貨幣以前所未有的速度流動，兩者正逐步走向融合。The Intersection Stage 將雲集監管者與創新者，共同制定未來十年全球金融發展的所需框架。」
2026 年大會更邀得多位重量級嘉賓發表主題演說，包括香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂、馬來亞銀行（Maybank）集團首席可持續發展總監 Shahril Azuar Jimin，以及微軟（Microsoft）全球人工智能產品及策略主管 Sunita Kannan，進一步突顯區內領袖在塑造金融未來方面的關鍵角色。
從亞洲領先全球的監管沙盒與央行數碼貨幣（CBDC）試點，到美國的《GENIUS 法案》，乃至於歐洲的 MiCA 制度，受監管規範的金融機構如 AMINA Bank，正站在此一轉型的前沿，尤其是在應對主要市場不斷演變的監管環境方面。
AMINA Bank 亞太區法律及合規主管 Cora Ang表示：「亞洲正充分展現何謂真正負責任的創新。隨着數碼資產、代幣化及新型支付基建持續升溫，穩健的法律與合規框架對其安全擴展至關重要。AMINA Bank 見證區內市場正以清晰方向與明確抱負，積極實現這種平衡。Money20/20 Asia 的 Intersection Stage，正是推動相關討論、並促進業界就下一代金融基建發展方向建立共識之最佳平台。」
The Intersection Stage 重點環節
- 首日：首日：4 月 21 日（星期二）15:40 - 銀行業數碼轉型 101
- 首日：2026 年 4 月 21 日（星期二）12:00 - 為代幣化資產市場打造「黃金紀錄」
- 次日：2026 年 4 月 22 日（星期三）10:00 - 區塊鏈與穩定幣支付通道的崛起
- 次日：4 月 22 日（星期三）15:45 - 數碼資產生態將如何改寫貨幣定義
- 第三日：2026 年 4 月 23 日（星期四）10:25 - 貨幣演進的新篇章：穩定幣、央行數碼貨幣與新一代支付體系
除 The Intersection Stage 外，Money20/20 Asia 亦將設有另外三大舞台，包括匯聚亞洲最具影響力業界聲音的 The Radiant Stage、主打深度討論與工作坊的 The Inner Forum Stage，以及結合現場 podcast 錄製與交流體驗的 The MoneyPot Stage，進一步打造一個兼備學習、交流、思辨與合作於一身的完整生態。
是次盛會將雲集來自超過 120 家銀行及全球主要支付機構的領袖，包括渣打銀行、美國銀行、花旗銀行、德意志銀行、馬來亞銀行及摩根大通等。來自 Visa、Nium、Thunes、Fiserv、Mastercard、Razorpay 及 PayPal 等領先支付企業的專家，亦將深入探討區內支付發展的最新演變。
大會亦將設立 Startup & Investor Park，20 家亞太區傑出的新創公司將在此與全球投資人、企業夥伴和決策者聯繫，並角逐「2026 Startupbootcamp Sustainability Singapore Accelerator 黃金入場券」的席位。
出席傳媒可於此登記申請採訪證，並於此查閱完整議程。