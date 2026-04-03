Triumph Higher Education Group 收購 Pacific Institute of Culinary Arts，將其烹飪教育網絡拓展至加拿大

Triumph Higher Education Group 主席、行政總裁兼董事長 Jack Larson 說：「我們非常高興歡迎 PICA 的學生、教職員和合作夥伴加入 Triumph 大家庭。 PICA 的烹飪教育之道，以卓越、傳統與創新為根基，與我們在款待業與烹飪領域拓展職涯導向課程的策略不謀而合，這些行業對專業人才的需求正與日俱增。」 Escoffier 教務長 Kirk T. Bachmann 指出：「PICA 憑着嚴謹實作培訓及與僱主之間的深厚連繫，在培育畢業生即時投身業界方面贏得卓越口碑。 我們的使命同樣是在烹飪與款待業中，培養學生的熱忱並建立終身職業。」 讓 PICA 加入 Triumph 大家庭，不但能為學生帶來更多機會，同時亦能強化北美以至國際層面的烹飪人才供應鏈。」

PICA 於 1997 年在卑詩省溫哥華創辦，開設烹飪及烘焙糕點藝術的密集式文憑課程，培訓模式著重實踐指導、小班授課，以及與業界的直接交流。 院校已獲卑詩省認證，旨在裝備學生，讓其能在餐廳、酒店、麵包店及食品相關行業中開展事業。 另外，院校亦曾參與多項業界活動，有關活動與溫哥華在國際烹飪界日益提升的地位息息相關。 PICA 將繼續在其溫哥華校舍辦學，預期現有學生及課程均不受影響。 前擁有人 Yves 及 Sylvia Potvin 在收購後將繼續擔任積極的顧問角色。 院校將保留其實踐教學模式，以及與本地業界的聯繫。 PICA 將歸入 Triumph 的烹飪部門，與 Auguste Escoffier School of Culinary Arts 並列。 Triumph 將繼續投資於 PICA 的校園、設施及社區。

兩間院校的學生將享有更豐富的學術資源、更廣闊的僱主合作網絡、國際交流體驗以及跨境就業途徑。 合併後的課程將有助培育未來烹飪與款待業的領袖人才。 Pacific Institute of Culinary Arts 的 Yves Potvin 說：「加入 Triumph 是 PICA 的一大重要進展。 我們以在溫哥華烹飪社群中擔任的角色為榮，並期待在繼續服務加拿大西部及本校國際學生群體的同時，為學生、校友及導師擴展機會。」 PICA 自創校以來已培育超過 4,500 名校友，畢業生任職於北美及世界各地的餐廳、酒店及款待業機構。 是次收購藉著 Triumph 現有的業務（包括 Auguste Escoffier School of Culinary Arts），提升其在烹飪教育及人才培育方面的實力。 Escoffier 在科羅拉多州博爾德及德州奧斯汀的校園，以及透過網上形式，開辦經認可的學位及文憑課程。 Auguste Escoffier Global Solutions 為款待業僱主提供招聘、培訓及員工留任方面的支援。

Triumph 旗下網絡每年將為約 8,000 名學生提供服務，校友網絡超過 25,000 人，並在北美各地擁有逾 125 名教職員及廚師導師。 關於 Triumph Higher Education Group

Triumph Higher Education Group 是一間全球機構，致力為款待及烹飪藝術行業提供專業人才的教育、培訓及招聘。 營運單位包括 Auguste Escoffier School of Culinary Arts、Gecko Hospitality、Auguste Escoffier Global Solutions 及 Pacific Institute of Culinary Arts。 關於 Pacific Institute of Culinary Arts

Pacific Institute of Culinary Arts 是加拿大歷史最悠久的私立烹飪學校，於 1997 年創立，位處格蘭維爾島入口，該島是溫哥華極具代表特色的旅遊及款待勝地。 學院屢獲評為加拿大頂尖烹飪培訓中心之一，課程涵蓋烹飪及烘焙與糕點藝術的專業文憑，以至葡萄酒教育及公眾烹飪班。 校園內設有麵包店及海濱小餐館活動場地，確保能迎合各類烹飪愛好者的喜好。 Pacific Institute of Culinary Arts 秉持卓越理念，使命是為所有人提供優質一流的烹飪與款待教育。

關於 Auguste Escoffier School of Culinary Arts

Auguste Escoffier School of Culinary Arts 是美國最大的烹飪學校品牌*，校友網絡人數成千上萬，分佈於美國及世界各地。 Escoffier 的課程融匯經典與當代烹飪及糕點藝術，強調可持續發展理念、農場到餐桌的實踐、商業技能及食品創業能力。 德州奧斯汀校園獲得 Council on Occupational Education (COE) 的全國認證；科羅拉多州博爾德校園（包括網上課程）則獲得 Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) 的全國認證。 Escoffier 獲 Niche.com 評選為 2026 年美國最佳烹飪藝術院校 (Best Colleges for Culinary Arts) 之一。 博爾德與奧斯汀兩個校園均獲得 Great Place to Work-Certified™（卓越職場認證）。 Escoffier 的博爾德校園（包括網上課程）同時獲認可為 Military Friendly® School，並被 Newsweek 評為 2026 年度頂尖網上學習機構。