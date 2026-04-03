華為雲MaaS升級登陸香港 支援GLM-5模型

兩款智能體產品下半年登場

香港2026年4月3日 /美通社/ -- 華為雲宣布，旗下MaaS（Model as a Service，模型即服務）在香港完成全新升級，正式支援GLM-5模型，並預告兩款智能體產品———華為雲碼道（CodeArts）代碼智能體及AgentArts智能體平台，將於今年下半年在港推出。

今年初發布的GLM-5模型，在編程（Coding）和智能代理（Agent）能力上均達開源SOTA（State-of-the-Art，性能最佳）級表現，適用於複雜系統工程及長文本Agent任務，可作為企業級智能助手理想基座。

華為雲MaaS專注大語言、編程及多模態三大場景，透過自研加速引擎，兼容業界主流優質大模型，提供穩定優質的Tokens服務，協助企業以更低成本引入人工智能，加快創造業務價值。