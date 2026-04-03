廣汽一季度海外業務強勁增長，AION V與香港市場表現亮眼

廣州2026年4月3日 /美通社/ -- 廣汽3月份海外業務延續強勁勢頭，自主品牌月銷量達17,031輛。一季度累計銷量為42,165輛，同比增長86%。在「One GAC 2.0」戰略和「科技廣汽，生態出海」主題的推動下，廣汽正加速從產品出口向全球運營轉型。

AION V繼續保持領先地位，3月銷量同比增長321%。其寬敞的內部空間、智能座艙、先進的駕駛輔助系統以及510公裡續航，使其在多國成為受歡迎的「明星車型」。

在區域市場，亞太地區繼續領跑。新加坡和泰國銷量同比分別激增304%和99%。中國香港市場實現歷史性突破：3月批發量接近2,000輛，向運輸署提交了超過2,500份車輛登記文件，上牌數第三，創造了歷史新高。廣汽在香港推出了六款明星車型，建立了全覆蓋的銷售網絡，並推出了專屬快速物流系統，大幅縮短交付時間。在歐洲，廣汽穩步推進——葡萄牙（環比增長37%）和波蘭（環比增長300%）。AION UT在奧地利正式下線，標志著廣汽在歐洲本地化制造的關鍵一步。在美洲，烏拉圭銷量同比增長567%，哥倫比亞增長283%。AION UT在玻利維亞榮獲最佳緊湊型電動車獎，GS4 MAX被評為「最佳SUV」。