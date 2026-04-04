Tata Communications 於 Gartner® Magic Quadrant™ 連續第 13 年維持領導地位

印度孟買2026年4月4日 /美通社/ -- 全球領先的通訊科技企業 Tata Communications，欣然宣佈於 Gartner® 2026 年「全球廣域網絡 (WAN) 服務 Magic Quadrant™」中獲評為「領導者」，連續第 13 年憑藉「願景完整性」(Completeness of Vision) 和「執行能力」(Ability to Execute) 贏得殊榮。
過去一年，Tata Communications 利用先進的人工智能 (AI) 及分析技術，不斷重塑其網絡結構，提供可組合、高速、按需且以意圖為本的連接方案，協助全球金融、製造、零售、媒體及資訊科技 (IT) 服務等行業的企業。 重點革新包括：
- 擴充按需網絡服務組合，加入 IZO™ DC 動態連接（DC 代表 Data Centre，即數據中心）及多雲端按需連接等新選項，使企業能更靈活地根據需求拓展網絡。
- 投資新一代高密度單模光纖及具備 800G 高容量的波長服務，以應對人工智能雲端基礎設施不斷增長的需求。
- 經由策略夥伴的網絡接入點 (PoPs) 擴大全球覆蓋，有助在主要市場快速部署並靈活擴展服務。 與頂尖的本地離網夥伴合作，確保全球各地區的最後一哩連接穩定可靠。
- 加強安全存取服務邊緣 (SASE) 功能，以應對由人工智能引發的新興威脅，例如未經授權的數據上載等風險，為企業環境提供更穩固的保障。
- 計劃提供量子安全加密服務，採用由 NIST 標準化的後量子密碼學 (PQC) 演算法，以抵禦傳統及量子攻擊，提供穩健的安全防護。
Tata Communications 核心與新一代連接服務執行副總裁兼技術總監 Genius Wong 稱：「我們很榮幸能連續 13 年獲此殊榮，並由衷感謝客戶對我們始終如一的信賴。 Tata Communications 將不斷革新解決方案，以助企業建構兼具穩健實力與卓越效能的智能數碼根基。 藉著我們未來導向、穩健可靠的智能網絡結構，企業可放心擴張，並在人工智能推動的未來世界蓬勃發展。」
Gartner 免責聲明
Gartner，全球廣域網絡服務 Magic Quadrant，Gaspar Valdivia，Karen Brown，Katja Ruud，2026 年 3 月 16 日。
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關於 Tata Communications
Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 是 Tata Group 的旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及超過 190 個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com
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前瞻性及警示陳述
本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。
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SOURCE Tata Communications