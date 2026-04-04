加拿大皇家鑄幣廠推出全新銀質收藏幣 慶祝「阿提米斯二號」任務----加拿大太空人首次繞月飛行

安大略省渥太華2026年4月4日 /美通社/ -- 加拿大皇家鑄幣廠隨著阿提米斯二號 (Artemis II) 任務展開，傲然推出 2026 年 20 加元精製銀幣「月球任務」(Moon Mission)。此任務是人類自 1972 年阿波羅 (Apollo) 計劃結束後首次重返月球軌道。 這枚採用 99.99% 純銀鑄造的彩色硬幣，設計在黑光技術下活靈活現，亦用以慶祝加拿大首次月球任務。加拿大太空局 (CSA) 太空人 Jeremy Hansen 將成為首位繞月飛行的加拿大人。 硬幣背面由加拿大藝術家 Pandora Young 設計，刻畫身穿全套獵戶座乘員生存系統 (OCSS) 太空衣的 CSA 太空人，背後是放大的月球雕刻，藉此展現加拿大在由美國太空總署 (NASA) 主導的國際阿提米斯二號任務中所肩負的角色。 局部彩色點綴，讓太空人那件藍邊橙衣的 OCSS 太空衣活現眼前；胸口中央的 CSA 布章之上，更飾有加拿大皇家空軍 (Royal Canadian Air Force) 徽章。 左肩上可見加拿大國旗。 在黑光照射下，月球瑩瑩發亮；太空人面罩中，更映照出從月球遠眺地球的經典景貌。 硬幣正面是加拿大藝術家 Steven Rosati 所設計的查爾斯三世國王陛下肖像。

Hansen 上校將以任務專家的身份，與指揮官 Reid Wiseman、機師 Victor Glover 及任務專家 Christina Koch 一起，在 NASA 的獵戶座載人艙內度過 10 天。 此任務將首次載人測試獵戶座太空船的全部系統，並繞月飛行一趟，為月球表面探索的新時代揭開序幕。 阿提米斯二號是 Hansen 上校的首次太空飛行。 憑此首航，加拿大也躍升為除美國以外，唯一曾經踏足深空的國家。 2026 年 20 加元精製銀幣「月球任務」全球限量發行 7,500 枚，現時零售價為 279.95 加元。 可透過以下方式聯絡鑄幣廠訂購這款全新的收藏幣：1-800-267‑1871（加拿大）、1-800-268‑6468（美國），或瀏覽 www.mint.ca。 這款收藏幣亦將於渥太華及溫尼伯的加拿大皇家鑄幣廠精品店、指定加拿大郵政門市，以及透過鑄幣廠的全球經銷商與代理商網絡發售。

此款硬幣的圖片載於此處 。 關於加拿大皇家鑄幣廠

加拿大皇家鑄幣廠是一家皇家法定機構，負責鑄造及發行加拿大流通硬幣。 鑄幣廠是全球規模最大、業務多元化的鑄幣機構之一，製造屢獲殊榮的收藏級硬幣、市場領先的貴金屬投資產品，以及加拿大備受尊崇的軍事及民用榮譽勳章。 作為一家享譽盛名的倫敦金銀市場協會及紐約商品交易所 (COMEX) 認可的「合格交割」精煉商，鑄幣廠亦提供一系列頂級的黃金及白銀精煉服務。 秉持對環境保護的承諾、致力營造安全且共融的工作環境，並為其營運所在社區帶來正面影響，鑄幣廠將環境、社會及管治實踐融入其營運的各個層面。