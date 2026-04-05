TriNetX 與 Regeneron 展開合作，獲取 3 億名患者的去識別化電子健康紀錄，以促進生命科學及數碼健康解決方案的研究與產品開發

Regeneron 獲得獨家機會，可將其大規模基因組與蛋白質組數據群，連接到 TriNetX 領先業界的電子健康紀錄數據網絡 此合作將擴展 Regeneron 全球頂尖的基因組及蛋白質組電子健康紀錄連結數據庫 這個不斷擴大的數據庫將持續推動藥物探索與開發，並推動人工智能 (AI) 訓練演算法，為消費者、病人及醫護人員提供未來數碼健康解決方案 紐約州塔里敦和麻省劍橋2026年4月5日 /美通社/ -- TriNetX® 與 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) 今日宣佈達成策略合作，以提升 Regeneron 在藥物探索與開發上的實力，並推行新計劃，為消費者、病人及醫護人員提供未來數碼健康解決方案。 Regeneron 取得獨家機會，可將其大規模基因組與蛋白質組數據群，連接到 TriNetX 涵蓋約 3 億名去識別化及匿名病人的業界頂尖表型數據網絡。 此合作將有助擴大 Regeneron 全球領先的基因組及蛋白質組電子健康紀錄 (EHR) 連結數據庫，而此數據庫正是公司行內領先治療藥物研發管線的主要驅動力。

根據合作協議，TriNetX 會向 Regeneron 提供安全且經授權的存取途徑，讓 Regeneron 獲取 TriNetX 現有及將來約 3 億人（其中 1.7 億人位於美國）的去識別化健康數據，這些數據直接源自 TriNetX 的全球醫療系統合作夥伴網絡。 採用保障私隱的方法，Regeneron 將能把 TriNetX 的部分去識別化及匿名數據，與 Regeneron Genetics Center® (RGC®) 產生的基因組及蛋白質組數據配對。 此等數據匹配工作，將嚴格遵守所有適用的數據私隱法例，包括《健康保險流通與責任法案》(HIPAA) 及《通用數據保障條例》(GDPR)。 RGC 已開發出高通量且合乎成本效益的去氧核糖核酸 (DNA) 測序及蛋白質組學技術，並與全球超過 150 間生命科學及醫療保健合作機構合作，建立全球最大的電子健康紀錄連結測序及蛋白質組學數據庫。 與 TriNetX 的合作將有助 Regeneron 大幅擴大這個已是全球領先的數據集，從而繼續推動藥物探索與開發，同時亦為人工智能 (AI) 訓練演算法賦能，以實現未來數碼健康解決方案。

TriNetX 執行主席 Jeff Margolis 說：「我們很高興能與 Regeneron，尤其是 Regeneron Genetics Center 團隊合作，憑著我們可靠的數據，運用智能驅動的資訊科技來促進人類健康發展。 我們團隊很榮幸獲 Regeneron 選中，透過我們龐大的全球聯邦式學術醫療中心及其他頂尖醫療研究機構網絡，提供 TriNetX 獨一無二、既廣且深的科研級數據存取服務。」 醫學博士、高級副總裁、RGC 主管兼 Regeneron Genetic Medicines 聯席主管 Aris Baras 表示：「這對 RGC 來說是重要里程碑，亦是實現我們核心使命的強大新途徑：建立全球規模最大、內容最豐富的人類健康數據庫，以推動藥物研發，並為消費者、病人及醫護人員開創數碼健康解決方案。 TriNetX 建立了全球領先的平台，在推動大規模研究方面卓越實績有目共睹。 RGC 花了十多年生成基因組及現今的蛋白質組數據，並將這些分子數據大規模地與縱向健康紀錄整合。 融合這些平台，將強大的人類健康數據庫與分析及人工智能能力集於一身，有助探索和開發針對重病的創新藥物，並創造我們期望能改變預測、預防和管理疾病能力的數碼健康解決方案。」

高級副總裁兼 RGC 業務與行政總監 Andrew Deubler 表示：「我們熱切期待與 TriNetX 團隊攜手合作。 我們 RGC 的策略投資促進創新，推動先進技術不斷突破，從而加速藥物探索和開發，亦有助我們研發嶄新的數碼健康解決方案。 此協議是我們最新且最重要的合作計劃之一，我們期望在實踐使命的同時，能持續擴大我們的頂尖夥伴網絡。」 根據合作條款，Regeneron 將會向 TriNetX 投資最多 2 億美元。 關於 TriNetX, LLC

TriNetX 是一個 Global Truth Engine for Better Human Health™（為更美好人類健康而設的全球實證引擎），致力使複雜的真實世界健康數據更易於使用。 數據直接源自我們不斷擴大的全球網絡，涵蓋超過 11,000 個醫療服務機構地點。 TriNetX 的客戶可挑選所需的數據來源、類別及覆蓋範圍；所需的數據存取方式；以及希望運用的軟件、人類智慧及機器智能類型，並將之融會貫通，以達成業務目標。 如欲了解更多，請瀏覽 TriNetX 網頁 www.trinetx.com 或於 LinkedIn 上關注 TriNetX。

關於 Regeneron

Regeneron (NASDAQ: REGN) 為全球領先的生物科技公司，專注為嚴重疾病患者研發、開發和商業化突破性藥物，為患者帶來創新療法。 我們由醫師科學家創立並領導，憑藉持續將科學研究成果轉化成治療方案的獨特能力，已成功推出多項獲批療法及在研發中的候選產品，當中大多數均由我們的實驗室自主研發。 我們的藥物及研發管線旨在幫助患有眼疾、過敏及炎症性疾病、癌症、心血管與代謝疾病、神經系統疾病、血液疾病、傳染病及罕見病的病人。 Regeneron 運用其專有技術，例如 VelociSuite®，不斷突破科學探索的界限並加快藥物開發，該技術能生成經完善的全人源抗體及新型雙特異性抗體。 我們正透過 Regeneron Genetics Center® 及開創性的基因醫學平台所帶來的數據驅動洞察，開拓醫學的未來新領域，使我們能夠識別創新靶點及互補策略，有望治療或治癒疾病。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.Regeneron.com 或在 LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTube 或 X 上關注 Regeneron。 關於 Regeneron Genetics Center

Regeneron Genetics Center® (RGC®) 是基因組研究項目，亦是 Regeneron 旗下的全資子公司。 過去十多年來，我們一直利用人類遺傳學的力量，發掘重要的新藥物、驗證現有的研究項目，並完善臨床試驗。 我們運用專有數據分析、科技及人類智慧，從持續增長的數據庫（涵蓋逾 300 萬個已完成測序的外顯子組及去識別健康資訊）中，大規模且迅速地實現富有意義的生物學發現。 我們這種高度互動的整合模式，重點是與夥伴緊密合作，建立載有具意義群組的數據群。 我們運用機器學習等創新技術，對外顯子組測序、與健康資訊比對並執行大規模分析，從而在基因與疾病之間找出有意義的關聯。 我們運用所得的洞察，引導 Regeneron 更廣泛的藥物探索與開發工作。