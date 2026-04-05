TriNetX 與 Regeneron 展開合作，獲取 3 億名患者的去識別化電子健康紀錄，以促進生命科學及數碼健康解決方案的研究與產品開發

Regeneron 獲得獨家機會，可將其大規模基因組與蛋白質組數據群，連接到 TriNetX 領先業界的電子健康紀錄數據網絡
此合作將擴展 Regeneron 全球頂尖的基因組及蛋白質組電子健康紀錄連結數據庫
這個不斷擴大的數據庫將持續推動藥物探索與開發，並推動人工智能 (AI) 訓練演算法，為消費者、病人及醫護人員提供未來數碼健康解決方案
紐約州塔里敦和麻省劍橋2026年4月5日 /美通社/ -- TriNetX® 與 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) 今日宣佈達成策略合作，以提升 Regeneron 在藥物探索與開發上的實力，並推行新計劃，為消費者、病人及醫護人員提供未來數碼健康解決方案。 Regeneron 取得獨家機會，可將其大規模基因組與蛋白質組數據群，連接到 TriNetX 涵蓋約 3 億名去識別化及匿名病人的業界頂尖表型數據網絡。 此合作將有助擴大 Regeneron 全球領先的基因組及蛋白質組電子健康紀錄 (EHR) 連結數據庫，而此數據庫正是公司行內領先治療藥物研發管線的主要驅動力。
根據合作協議，TriNetX 會向 Regeneron 提供安全且經授權的存取途徑，讓 Regeneron 獲取 TriNetX 現有及將來約 3 億人（其中 1.7 億人位於美國）的去識別化健康數據，這些數據直接源自 TriNetX 的全球醫療系統合作夥伴網絡。 採用保障私隱的方法，Regeneron 將能把 TriNetX 的部分去識別化及匿名數據，與 Regeneron Genetics Center® (RGC®) 產生的基因組及蛋白質組數據配對。 此等數據匹配工作，將嚴格遵守所有適用的數據私隱法例，包括《健康保險流通與責任法案》(HIPAA) 及《通用數據保障條例》(GDPR)。
RGC 已開發出高通量且合乎成本效益的去氧核糖核酸 (DNA) 測序及蛋白質組學技術，並與全球超過 150 間生命科學及醫療保健合作機構合作，建立全球最大的電子健康紀錄連結測序及蛋白質組學數據庫。 與 TriNetX 的合作將有助 Regeneron 大幅擴大這個已是全球領先的數據集，從而繼續推動藥物探索與開發，同時亦為人工智能 (AI) 訓練演算法賦能，以實現未來數碼健康解決方案。
TriNetX 執行主席 Jeff Margolis 說：「我們很高興能與 Regeneron，尤其是 Regeneron Genetics Center 團隊合作，憑著我們可靠的數據，運用智能驅動的資訊科技來促進人類健康發展。 我們團隊很榮幸獲 Regeneron 選中，透過我們龐大的全球聯邦式學術醫療中心及其他頂尖醫療研究機構網絡，提供 TriNetX 獨一無二、既廣且深的科研級數據存取服務。」
醫學博士、高級副總裁、RGC 主管兼 Regeneron Genetic Medicines 聯席主管 Aris Baras 表示：「這對 RGC 來說是重要里程碑，亦是實現我們核心使命的強大新途徑：建立全球規模最大、內容最豐富的人類健康數據庫，以推動藥物研發，並為消費者、病人及醫護人員開創數碼健康解決方案。 TriNetX 建立了全球領先的平台，在推動大規模研究方面卓越實績有目共睹。 RGC 花了十多年生成基因組及現今的蛋白質組數據，並將這些分子數據大規模地與縱向健康紀錄整合。 融合這些平台，將強大的人類健康數據庫與分析及人工智能能力集於一身，有助探索和開發針對重病的創新藥物，並創造我們期望能改變預測、預防和管理疾病能力的數碼健康解決方案。」
高級副總裁兼 RGC 業務與行政總監 Andrew Deubler 表示：「我們熱切期待與 TriNetX 團隊攜手合作。 我們 RGC 的策略投資促進創新，推動先進技術不斷突破，從而加速藥物探索和開發，亦有助我們研發嶄新的數碼健康解決方案。 此協議是我們最新且最重要的合作計劃之一，我們期望在實踐使命的同時，能持續擴大我們的頂尖夥伴網絡。」
根據合作條款，Regeneron 將會向 TriNetX 投資最多 2 億美元。
關於 TriNetX, LLC
TriNetX 是一個 Global Truth Engine for Better Human Health™（為更美好人類健康而設的全球實證引擎），致力使複雜的真實世界健康數據更易於使用。 數據直接源自我們不斷擴大的全球網絡，涵蓋超過 11,000 個醫療服務機構地點。 TriNetX 的客戶可挑選所需的數據來源、類別及覆蓋範圍；所需的數據存取方式；以及希望運用的軟件、人類智慧及機器智能類型，並將之融會貫通，以達成業務目標。 如欲了解更多，請瀏覽 TriNetX 網頁 www.trinetx.com 或於 LinkedIn 上關注 TriNetX。
關於 Regeneron
Regeneron (NASDAQ: REGN) 為全球領先的生物科技公司，專注為嚴重疾病患者研發、開發和商業化突破性藥物，為患者帶來創新療法。 我們由醫師科學家創立並領導，憑藉持續將科學研究成果轉化成治療方案的獨特能力，已成功推出多項獲批療法及在研發中的候選產品，當中大多數均由我們的實驗室自主研發。 我們的藥物及研發管線旨在幫助患有眼疾、過敏及炎症性疾病、癌症、心血管與代謝疾病、神經系統疾病、血液疾病、傳染病及罕見病的病人。
Regeneron 運用其專有技術，例如 VelociSuite®，不斷突破科學探索的界限並加快藥物開發，該技術能生成經完善的全人源抗體及新型雙特異性抗體。 我們正透過 Regeneron Genetics Center® 及開創性的基因醫學平台所帶來的數據驅動洞察，開拓醫學的未來新領域，使我們能夠識別創新靶點及互補策略，有望治療或治癒疾病。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.Regeneron.com 或在 LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTube 或 X 上關注 Regeneron。
關於 Regeneron Genetics Center
Regeneron Genetics Center® (RGC®) 是基因組研究項目，亦是 Regeneron 旗下的全資子公司。 過去十多年來，我們一直利用人類遺傳學的力量，發掘重要的新藥物、驗證現有的研究項目，並完善臨床試驗。 我們運用專有數據分析、科技及人類智慧，從持續增長的數據庫（涵蓋逾 300 萬個已完成測序的外顯子組及去識別健康資訊）中，大規模且迅速地實現富有意義的生物學發現。 我們這種高度互動的整合模式，重點是與夥伴緊密合作，建立載有具意義群組的數據群。 我們運用機器學習等創新技術，對外顯子組測序、與健康資訊比對並執行大規模分析，從而在基因與疾病之間找出有意義的關聯。 我們運用所得的洞察，引導 Regeneron 更廣泛的藥物探索與開發工作。
Regeneron 的前瞻性陳述及數碼媒體使用
本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及與未來事件及 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.（「Regeneron」或「公司」）未來表現相關的風險及不確定因素，實際發生的事件或結果可能與這些前瞻性陳述有重大出入。 「預期」、「預計」、「有意」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」等詞語及其變化形式及類似表述，旨在識別該等前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述均包含該等識別詞語。 該等陳述涉及的內容，以及這些風險及不確定因素包括但不限於：Regeneron 及/或其合作夥伴或授權持有人（統稱「Regeneron 產品」）已上市或以其他方式商業化的產品，以及 Regeneron 及/或其合作夥伴或授權持有人（統稱「Regeneron 候選產品」）正在研發的候選產品的性質、時機、可能成功程度及治療應用；目前正在進行或計劃中的研究及臨床項目，以及人類遺傳學於組在 Regeneron 研究項目中的運用；達成本新聞稿中所述任何預期里程碑的可能性、時機及範圍；Regeneron 及/或其合作夥伴或授權持有人進行的研發項目（例如本新聞稿中提及的 Regeneron 與 TriNetX 合作可能產生的項目）的結果，能夠在其他研究中被重複驗證的程度，及/或促使候選產品進入臨床試驗、治療應用或獲得監管批准的程度；影響 Regeneron 產品、研究及臨床項目以及業務的持續監管責任及監督，包括與病人私隱相關的責任及監督；Regeneron 候選產品及 Regeneron 產品新適應症可能獲得監管批准及商業上市的可能性、時機及範圍；Regeneron 產品及 Regeneron 候選產品的使用情況、市場接受程度及商業成功的不確定因素，以及各項研究（不論由 Regeneron 或他人進行，亦不論屬強制或自願性質）對上述任何事項的影響；Regeneron 的合作夥伴、授權持有人、供應商或其他第三方（如適用）執行與 Regeneron 產品及 Regeneron 候選產品相關的生產、灌裝、完工、包裝、標籤、分銷及其他步驟的能力；Regeneron 管理多種產品及候選產品供應鏈的能力，以及與關稅及其他貿易限制相關的風險；因向病人施用 Regeneron 產品及 Regeneron 候選產品而引致的安全問題，包括在臨床試驗中使用 Regeneron 產品及 Regeneron 候選產品時出現的嚴重併發症或副作用；監管及行政政府機構的決定可能延誤或限制 Regeneron 繼續開發或商業化 Regeneron 產品及 Regeneron 候選產品的能力；第三方付款人及其他第三方（包括私人付款人醫療保健及保險計劃、健康維護組織、藥房福利管理公司，以及聯邦醫療保險 (Medicare) 和聯邦醫療補助 (Medicaid) 等政府計劃）就 Regeneron 產品提供的報銷或共付額援助的可用性及程度；該等付款人及其他第三方作出的承保及報銷決定，以及該等付款人及其他第三方採納的新政策及程序；藥物定價規例及要求的變更，以及 Regeneron 的定價策略；影響醫療保健行業的其他法律、規例及政策變更；可能勝於或比 Regeneron 產品及 Regeneron 候選產品更具成本效益的競爭產品及候選產品（包括生物類似藥產品）；意料之外的開支；開發、生產及銷售產品的成本；Regeneron 實現其任何財務預測或指引的能力，以及該等預測或指引所依據的假設的變更；任何許可、合作或供應協議（包括 Regeneron 與 Sanofi 及 Bayer 的協議（或其各自的關聯公司，如適用），以及本新聞稿中討論的與 TriNetX 的合作）被取消或終止的可能性；公共衛生爆發、流行病或大規模流行病對 Regeneron 業務的影響；以及與本公司及/或其營運相關的訴訟及其他法律程序及政府調查（包括由美國司法部及美國麻省地區檢察官辦公室提起或加入的待決民事訴訟）相關的風險、與其他方的知識產權及與此相關的待決或未來訴訟（包括但不限於與 EYLEA® (aflibercept) 注射液相關的專利訴訟及其他相關法律程序）相關的風險，以及任何該等法律程序及調查的最終結果，以及前述任何事項可能對 Regeneron 的業務、前景、經營業績及財務狀況產生的影響。 關於這些及其他重大風險的更完整說明，請參閱 Regeneron 向美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 提交的文件，當中包括截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格。 任何前瞻性陳述均基於管理層當前的信念及判斷而作出，並提醒讀者不應依賴 Regeneron 所作出的任何前瞻性陳述。 Regeneron 並無義務更新（公開或以其他方式）任何前瞻性陳述，包括但不限於任何財務預測或指引，不論是因新資訊、未來事件或其他情況而需要更新亦然。
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投資者：
Vesna Tosic
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TriNetX
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SOURCE TriNetX, LLC.