添好運於Jollibee Group旗下連續第17年獲米芝蓮肯定

香港特別行政區 - 2026 年 4 月 6 日 - 源自香港、隸屬 Jollibee Group (快樂蜂集團) 的點心品牌添好運，再度獲《香港澳門米芝蓮指南》肯定，其深水埗店於2026年版本中獲頒「必比登推介」(Bib Gourmand)，表揚其以相宜價格提供優質美食，再次印證添好運多年來兼顧品質與價值的品牌定位。



延續卓越傳承。添好運廚藝團隊一直秉承品牌標誌性的粵式點心手藝，維持一貫穩定水準與品質，成就品牌連續 17 年獲米芝蓮肯定；而最新一次殊榮，則是在加入 Jollibee Group 後取得。

這項肯定標誌着同一分店已連續17年入選《米芝蓮指南》，亦是添好運自 Jollibee Group 於 2025 年 1 月完成收購後，在首個完整年度取得的重要里程碑。過去一年，品牌持續加強營運系統、廚師培訓及食品品質，進一步鞏固添好運在本地市場一向建立的穩定水準。



Jollibee Group 全球總裁兼行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：「添好運獲《米芝蓮指南》認可，反映品牌背後一直秉持的用心與紀律。Jollibee Group 致力讓這類品牌在忠於自身根源的同時持續成長，並讓世界各地更多顧客體驗到它們的獨特之處。」



添好運於2009年由廚師麥桂培及梁輝強在香港創立，並於開業首年即摘下米芝蓮一星，迅速打響名號。深水埗分店於 2010 年開業，其後一直穩列《米芝蓮指南》，印證品牌歷久不衰的餐飲水準。



以營運紀律推動傳承品牌發展



在 Jollibee Group 旗下，添好運持續優化營運模式，以支持跨市場的一致表現及長遠增長。



集團持續投放資源於廚房系統、廚師培訓、菜單研發及門店營運，在提升各地分店一致性的同時，保留品牌植根香港的手藝傳承。品牌持續於香港獲得肯定，亦再次突顯本地市場作為其廚藝與營運基準的重要角色。



添好運行政總裁 Sheng Lee 表示：「這些能力讓我們既能守住添好運最珍貴的核心，同時亦能在品牌持續擴展之際，把同樣的體驗穩定帶到不同市場。」



他補充道：「這項肯定反映團隊日復日以高度紀律維持穩定品質。我們會繼續透過嚴謹培訓、審慎採購及細緻服務，不斷精進手藝，讓世界各地顧客都能享用高品質而親切可及的餐飲體驗。」



全球拓展定位鮮明



添好運憑藉兼具品質與價值的定位，在全球餐飲市場中建立獨特位置。



在更完善的系統及營運紀律支持下，品牌已具備進一步拓展國際市場的基礎，既建基於香港市場的穩定表現，亦受惠於可複製的營運標準，推動持續增長。



植根香港的國際品牌



由香港一間僅設 20 個座位的點心店起步，添好運已發展成具國際知名度的品牌，充分展現飲食傳承與營運紀律如何結合，成就兼具實力與擴展能力的業務模式。



最新一屆「必比登推介」再次鞏固添好運作為國際點心品牌的定位：「植根香港」，並在 Jollibee Group 的平台支持下，持續邁向穩健而有紀律的長遠增長。



以 Jollibee Group 為後盾的穩健成長



添好運持續獲得肯定，亦反映 Jollibee Group 透過營運卓越及長線經營，推動傳承品牌穩步擴展的方針。



JFC International 行政總裁兼 Jollibee Group 全球首席財務及風險總監 Richard Shin 表示：「添好運持續獲得認可，反映其深厚傳承，以及背後穩健的執行力。」他續指：「Jollibee Group 一直專注強化系統與平台，讓添好運等品牌在保留其真實性與工藝精神的同時，持續拓展成長。」



添好運的系統銷售額 (System-wide Sales) 由 2024 年的 13 億菲律賓披索，大幅增至 2025 年的 81 億菲律賓披索，顯示品牌規模正迅速擴大，並為集團全球業務帶來日益重要的貢獻。



在香港本地市場方面，添好運進一步鞏固核心布局，約一年內將門店數目倍增至 10 間。近期新店錄得約 1.5 年的回本期及理想盈利表現，進一步印證品牌的單店經濟效益及審慎增長策略。



品牌增長同時來自於自營及特許經營市場。香港、新加坡及中國等市場的銷售表現持續改善；菲律賓、越南及日本等特許經營市場亦逐步建立動能，進一步印證添好運在國際市場的吸引力與可擴展性。



添好運亦於全球擴展道路上迎來重要里程碑，於美國加州爾灣開設首間北美自營分店，標誌品牌正式在全球其中一個最大消費市場建立直接據點。這次重返北美市場，反映品牌營運模式具備跨市場複製能力，亦為添好運開啟新一階段的長遠增長及國際品牌發展。





