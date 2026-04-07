第57屆中國（廣州）國際傢具博覽會圓滿落幕，強化全產業鏈全球聯動

廣州2026年4月7日 /美通社/ -- 以「鏈•新」為主題的第57屆中國（廣州）國際傢具博覽會於3月31日圓滿閉幕。本屆展會參展企業數量創歷史新高，超過5100家，其中93.8%的企業選擇廣州家博會作為新品首發平台。在為期八天的展會中，共接待來自185個國家和地區的專業觀眾353,106人。海外觀眾到訪人數達64,291人，較2025年的峰值增長13.2%，再創歷史新高。展會期間共舉辦了111場同期活動，並首發9份行業趨勢報告，進一步鞏固了中國家博會作為行業思想領導者的地位。為更好地服務無法親臨現場的中東買家，展會推出了創新遠程配對服務，結合現場直播導覽與實時在線互動，促成162場精準採購對接，確保了國際採購的連續性。

本屆展會貫穿全產業鏈，通過三大旗艦展覽聯動全球資源，推動行業協作與增長。

3月18日至21日舉辦的民用傢具展，探討了設計如何從概念走向市場並推動增長。該展覽面積為43萬平方米，促進了全球交流，在支持國際品牌進入中國市場的同時，助力中國品牌走向海外。精心策劃的展區展示了當代家居美學的演變歷程。順應生活方式的變遷，該展覽還聚焦寵物友好空間、包容性設計等新興趨勢。

3月28日至31日舉辦的辦公環境及商用空間展以「可持續發展」為主題，為辦公環境、辦公座椅及公共商用空間等辦公場所生態系統描繪了前瞻性願景。觀眾親身體驗了貫穿設計、材料及全生命周期的綠色理念，凸顯了從理念到應用的低碳創新進展。智能科技也作為核心驅動力，整合智能產品、設計策略及服務體系，打造跨空間與辦公運營的互聯解決方案，引領行業邁向包容性與可持續增長。