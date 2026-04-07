無線協作跨入 AR 戰場！艾思通攜手佐臻，搶進 AI 應用新場域

從會議室到 AR，ASTROS 無線投影與會議解決方案拓展智慧應用 台北2026年4月2日 /美通社/ -- 無線協作解決方案領導品牌艾思通科技股份有限公司（Astrogate Inc.）宣布，其無線顯示與協作系統 ASTROS 已完成與佐臻科技（Jorjin Technologies）AR 智慧眼鏡的整合與相容。透過雙方技術合作，ASTROS 可結合 AR 裝置應用，將無線協作技術從會議室與教育場域延伸至 AI 與沉浸式應用領域，為企業打造更靈活的智慧工作模式，也為教育創造更多元的智慧教室體驗。 在現代企業與教育場景中，「BYOM」與「BYOD」已成為會議與協作的核心概念。透過 ASTROS 無線投影與協作技術，企業能夠完美實現無線 BYOM 與 BYOD，無需繁瑣線材與設定，就能快速將內容投放至顯示設備，提升會議效率，為 AI 與 AR 等新興應用場景打下基礎。

隨著 AI 與沉浸式科技快速發展，企業對於資訊呈現與協作方式的需求持續轉變。整合佐臻 AR 智慧眼鏡後，影像與資訊更可直接呈現在使用者視野中，現場與遠距參與者也能同步看到使用者看到的影像與資訊，打造更直覺的資訊互動體驗。 艾思通科技全球品牌事業部資深協理Fong Ho表示：「艾思通以台灣研發與製造為核心，致力於讓協作更自由、直覺。透過與佐臻的合作，ASTROS 無線協作技術不再侷限於會議室，而是延伸至 AR 與 AI 新興應用場景，讓資訊能在不同裝置與空間之間無縫流動。」

佐臻資深協理Vince Hsu 表示：「佐臻長期深耕 AR 智慧眼鏡與穿戴式裝置技術，產品已廣泛應用於工業、醫療及遠端協作等領域。透過與 ASTROS 的整合，AR 裝置在企業環境中的應用彈性與連接能力將大幅提升，為企業帶來更直覺、高效的智慧工作體驗。」 跨越虛實界線，實現 AI 輔助的即時教學 在實際應用場景中，老師透過佐臻 AR 智慧眼鏡進行教學時，學生或遠端助教可即時在螢幕上看到教師的第一視角畫面。結合 AI 圖像辨識，系統可自動標註教材重點、圖表或實驗步驟，並將分析結果同步呈現在學生的視野中。這種「虛實整合」的無線解決方案，不僅打破教室或校園的空間限制，更讓 AI 運算結果能跨裝置、跨空間流動，大幅提升遠距教學、混合式教學及實驗示範的互動性與精準度。