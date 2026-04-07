布魯可攜多款產品亮相2026 Thailand Toy Expo

馬裡奧-毛瑞爾(Mario Maurer)作為特邀嘉賓出席了布魯可Thailand Toy Expo開幕式，並與現場消費者展開互動交流。

上海2026年4月7日 /美通社/ -- 拼裝潮玩品牌布魯可於4月2日至5日首次亮相2026 Thailand Toy Expo，展出「積木人」與「積木車」兩大核心品類，集中呈現覆蓋17個全球知名IP、超300款產品的多元矩陣，其中包括奧特曼(Ultraman)、變形金剛(Transformers)、DC、新世紀福音戰士(Evangelion)、火影忍者(Naruto)、小黃人(Minions)、侏羅紀世界(Jurassic World)、初音未來(Hatsune Miku)以及英雄無限(Hero Infinity)。四款全新積木人模型全球首發，成為展會一大亮點。

在「積木人」品類板塊，布魯可展出了超越版、傳奇版、奇跡版三大系列，涵蓋變形金剛、DC、洛克人、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、火影忍者等熱門IP，共帶來50餘款產品。其中，布魯可聖鬥士星矢超越版12號鳳凰座一輝、布魯可聖鬥士星矢超越版14號仙女座瞬、布魯可DC超越版05號蝙蝠俠（緘默）、布魯可DC超越版06號貓女（緘默）四款全新首發產品，引發粉絲高度關注。

同時，布魯可還展示了HERO5、HERO10兩大系列，集結了變形金剛、聖鬥士星矢、火影忍者等知名IP，滿足英雄主題收藏模型愛好者的需求。