盛大慶祝「山里」首登《黑珍珠餐廳指南》 「澳門銀河」呈獻精緻唯美會席盛宴

連同兩大甜品師精雕花果主題下午茶，「澳門銀河」4月系列美饌精彩紛呈澳門特別行政區 - 2026年4月7日 -為誌慶榮膺中國權威《黑珍珠餐廳指南》一鑽殊榮，「澳門銀河」旗下日式高級食府「山里」隆重呈獻「黑珍珠旬味會席」，以料理為詩，凝鍊時序之美，細味靜謐流轉的四時風景 。於「澳門銀河」遼闊景致的環抱之中，會席料理之道宛 如自然低語，透過高級日本料理的精緻視角，娓娓鋪陳四季更迭的瞬息之美 道來四時流轉的瞬息之美。
由行政總廚林秀昭領銜，廚藝團隊以虔誠之心與精湛技藝，引領賓客踏上一段純粹而精緻味覺旅程。每一道料理皆隨季而生，有機會選用源自海洋、天空、陸地的精美食材，於火候與經驗的精準拿捏之間悄然綻放。香氣含蓄、口感層疊、滋味雋永，配以宛若藝術品般的優雅盛載，細細勾勒出日本料理所獨有的留白美學與詩性精神。
「黑珍珠旬味會席」每位為澳門幣1,980元，逢星期二至星期日，下午5時30分至晚上10時供應。
於CHA BEI果園詩境品味午後良辰
今個春夏，「澳門銀河」於CHA BEI悄然展開一則優雅序章——全新下午茶體驗由西餅行政總廚任樂軒與榮膺法國最佳工匠2023的糕點大師 Pierre-Henri Roullard 匠心共創。靈感取自午後果園的繁盛光景，「CHA BEI果漾花間下午茶」如同一幅緩緩展開的畫卷，以花卉、水果與茶香為筆墨，將陽光下的庭園風景，幻化為室內靜謐而夢幻的感官花境。
體驗始於迎賓飲品「薰衣草微風」，以淡雅花香輕拂，帶領賓客步入果園第一道晨光。隨後登場的鹹甜美點，將當季食材凝鍊為醉人的味覺體驗——檸檬柚子的清亮、杏仁與堅果的甘醇、綠茶的芬芳，在甜品與鹹點之間低聲交織。這場春夏限定的合作，於色彩、質感與風味之中徐徐綻放，讓兩種食藝語言在靜謐中共鳴，譜寫一曲優雅而含蓄的午後詩章。
「CHA BEI果漾花間下午茶」兩位用，定價為澳門幣598元另加服務費，即日起至8月31日每日下午2時30分至5時30分供應。
在品嚐精緻會席與醉人下午茶之際，賓客亦可細嚐「澳門銀河」精心調製的一系列季節美饌。
奏響「澳門銀河」環球調酒樂章
當國際調酒藝術化作流動的樂章，「澳門銀河」三大雅緻酒吧——「千里吧」、「長廊酒吧」及「麗思酒廊」——以匠心為筆、風味為韻，低聲奏響一場跨越國界的微醺交響，邀賓客在夜色中從容沉醉。
4月9日，位於澳門銀河 嘉佩樂的「千里吧」將迎來「千里一會」客席調酒師系列第二章，為喜好佳釀或單純喜歡沉醉於「千里吧」優美舒適環境的賓客，帶來星級調酒師KT Lam。現時統領曼谷瑰麗酒店Lennon's酒吧，亦曾帶領香港瑰麗酒店的DarkSide酒吧榮登2023年「亞洲50佳酒吧」第9名，KT Lam將於澳門最新必訪酒吧呈獻四款精心調製的雞尾酒——每一杯皆為其逾十年調酒旅程的精華萃取，靈感源自塑造他創作視野的城市風貌，捕捉其中的能量、和諧與對比之美。
4 月 11 日，誠邀賓客駕臨澳門銀河 麗思卡爾頓酒店51樓「麗思酒廊」，共赴「雞尾酒名師匯．環球調酒藝術巡禮︰Chase White」。上海 Bar Blanc 創辦人兼烈酒品牌反調（OFTB）的創始人，才華橫溢的調酒師 Chase White將其熱情與冒險精神注入作品之中，秉持「克制的創意」理念，細膩詮釋追求平衡、品質與簡約的同時，傾注細膩巧思，為雞尾酒添上引人入勝的驚喜。
澳門銀河 萊佛士「長廊酒吧」將於 4 月 25 日盛大呈獻「秘境探趣」，特別邀得香港殿堂級雞尾酒新勢力 Bar Mind 聯合創辦人 Jo Lo 與 Birstacla Wong 蒞臨獻藝，為「長廊酒吧」注入一夜流光溢彩的調酒盛宴。兩位調酒大師同為 Diageo World Class 世界頂尖調酒大賽港澳區「年度調酒師」得主，以深厚功力與極致美學，將文化記憶、風味哲思與當代創意熔鑄於杯中，在絲絨般的夜色與金色光影交錯之間，層層鋪陳出傳統與前衛共舞的味覺敘事。是夜，每一杯酒皆如一場低聲吟誦的藝術篇章，引領賓客步入感官與想像無限延展的秘境，體驗調酒藝術所能抵達的奢華巔峰。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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