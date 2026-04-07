盛大慶祝「山里」首登《黑珍珠餐廳指南》 「澳門銀河」呈獻精緻唯美會席盛宴

連同兩大甜品師精雕花果主題下午茶，「澳門銀河」4月系列美饌精彩紛呈

為誌慶榮膺中國權威《黑珍珠餐廳指南》一鑽殊榮，「澳門銀河」旗下日式高級食府「山里」隆重呈獻「黑珍珠旬味會席」，透過高級日本料理的精緻視角，娓娓鋪陳四季更迭的瞬息之美。

「澳門銀河」以「CHA BEI果漾花間下午茶」展開一席花間午後，由西餅行政總廚任樂軒與法國最佳工匠 Pierre‑Henri Roullard 以花果與茶香為語言，將光影、香氣與甜美，靜靜織成一場如夢似畫的感官花園。

• 4月9日

花悅庭——淮揚春宴．雙匠呈味

春意正濃之際，4 月 9 日「澳門銀河」花悅庭特邀品牌主理人盧德仁攜手駐店主廚胡發祺，以淮揚風骨結合當季至鮮，四手共譜春季限定晚宴。由冷泡明前龍井揭序，承以層層遞進的時令佳餚與特選果木烤鴨，再以現場炒茶演繹茶香初生，鋪陳一席溫潤而雅緻的江南春饗。





時間：下午6時至晚上9時

價格：每位澳門幣1,088元



春意正濃，4 月 9 日「澳門銀河」花悅庭由盧德仁與主廚胡發祺四手聯彈，以淮揚風骨揉合時令至鮮，從明前龍井冷泡到果木烤鴨與現場炒茶，鋪陳一席溫潤雅緻的江南春宴。



• 4月10及11日

尚坊——潑水節慶典︰皇室泰膳交響樂章

為迎接泰國的傳統新年——潑水節，米芝蓮入選餐廳「尚坊」誠邀賓客展開一場深入泰國宮廷飲食文化精髓與靈魂的感官之旅。由 「尚坊」行政總廚Jan Ruangnukulkit攜手曼谷米芝蓮二星餐廳R-HAAN的創始人兼主廚Chumpol Jangprai 聯袂獻技，以泰國宮廷食譜為靈感，細緻演繹一場融匯傳統底蘊與精緻的味覺盛典。賓客於抵達時將體驗傳統泰式獻花及淨手儀式，伴隨著現場泰國傳統木琴演奏，沉浸於典雅而濃郁的泰式文化氛圍之中，開啟別具儀式感的皇室饗宴時刻。





價格：每位澳門幣1,688元（加配美酒澳門幣300元）



為慶祝泰國潑水節，米芝蓮入選餐廳「尚坊」將攜手 曼谷米芝蓮二星餐廳 R‑HAAN 的創始人兼主廚 Chumpol Jangprai 聯袂獻技 ，以泰國 宮廷食譜為靈感，結合傳統獻花與淨手儀式，以及泰國傳統木琴演奏 ，呈獻一場沉浸式泰式感官盛宴。



• 4月18及19日

8½ Otto e Mezzo BOMBANA——BOMBANA鎏金盛宴

七位星廚，十顆米芝蓮星，成就一場前所未有的意式美饌盛典。首位在意大利境外締造米芝蓮三星意大利餐廳的巨匠Umberto Bombana，將帶領他多年來悉心栽培且才華洋溢的、執掌各地BOMBANA餐廳的年輕廚師齊聚一堂，共同呈現一場植根於傳統、卻不止於傳統的意式盛宴。以美食禮讚聯合國教科文組織非物質文化遺產——意大利菜。每一道料理都承載著意大利的經典風味，既有師承的印記，亦融入國際視野。經典技法與當代表達在盤中交匯，風土底蘊與創意思維彼此輝映。





時間︰4月18日（晚膳）｜4月19日（午膳及晚膳）

價格︰午膳賞味套餐——每位澳門幣1,680元（加配美酒澳門幣980元）

晚膳賞味套餐——每位澳門幣3,280元（加配美酒澳門幣1,880元）



首位在意大利境外締造米芝蓮三星意大利餐廳的巨匠Umberto Bombana，將帶領他多年來悉心栽培且才華洋溢的、執掌各地BOMBANA餐廳的年輕廚師齊聚一堂，以美食禮讚聯合國教科文組織非物質文化遺產——意大利菜。



• 4月25及26日

安達仕廚薈——中葡名廚四手聯袂系列· 第二章

掀開系列次章，澳門安達仕酒店行政總廚黎安德將聯同《黑珍珠餐廳指南》一鑽餐廳、深圳「主席樓」行政總廚劉求財，聯袂呈獻一場中西薈萃、匠心交融的高端饗宴。劉總廚秉持粵菜「不時不食」與「原汁原味」的核心精神，以細膩心思結合承先啟後的技藝理念，將源遠流長的粵菜源精髓昇華至嶄新境界。此次與黎總廚的跨文化對話，必將火花四射，讓澳葡料理與粵菜各自的風味特色在餐桌之上交織共鳴，淋漓展現一場精彩紛呈的味覺盛會。





價格：每位澳門幣1,088元（包含美酒搭配）





• 每日呈獻

饗和民——鮮味三丼定食

饗和民誠意呈現匯聚三款經典日式丼飯定食，讓賓客一次盡享多重和風美味。三款匠心丼飯薈萃海洋精華：海膽赤身吞拿魚碎的濃鮮層次、三文魚與魚子的油潤甘甜，以及蒲燒鰻魚配玉子燒的香嫩交融，每一碗皆細膩動人，回味悠長。





價格︰每份澳門幣128元

日期︰即日起午市供應



奏響「澳門銀河」環球調酒樂章

澳門銀河 嘉佩樂的「千里吧」將迎來星級調酒師KT Lam，呈獻四款精心調製的雞尾酒——每一杯皆為其逾十年調酒旅程的精華萃取。