香港 - 2026年4月7日 - 2026年第一季度，全球金融市場在冷卻中開局，卻在動盪中收場。年初，美元走弱一度刺激非美貨幣與黃金上漲；但隨著聯儲局連續兩次釋放"不急於降息"的信號，美元重新走強。二月底爆發的美伊衝突，則徹底改變了市場的交易邏輯——資金大規模撤離風險資產，投資人入市意願顯著下降。油價飆升疊加通脹黏性，使得降息預期一再推遲。本文中，VT Markets研究團隊將從四個方面梳理本輪市場波動的脈絡與後續風險。
美伊衝突：從油價飆漲到資本的重新配置
2月28日，美國與以色列對伊朗發起軍事行動，導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。伊朗隨即展開報復，封鎖了全球約20%石油運輸及23%液化天然氣運輸的要道——霍爾木茲海峽。截至目前，戰事已擴大為對關鍵基礎設施的相互打擊，海峽仍處於有效關閉狀態，全球油價升至四年來新高，創下俄烏戰爭以來的最大漲幅。
為平抑油價，國際能源總署協調32個國家，計畫向市場投放總計4億桶原油；美國也放寬了對俄羅斯原油採購的豁免。但這些措施僅能緩解短期價格壓力。市場普遍認為，唯有戰爭結束，油價才可能出現實質性回落。
VT Markets指出，此次衝突對金融市場的影響已不局限于能源成本上升，而是擴散至宏觀定價邏輯。股票市場上，航運、非必需消費、高估值科技股等板塊回檔最為明顯，而能源與國防類股則成為資金的避風港。債券市場方面，由於擔憂後續通脹上漲導致殖利率飆升，2年期與10年期美債之間的利差再度縮小。外匯市場上，美國作為能源出口國，相比歐亞其他經濟體更能抵禦油價衝擊，資金因此再度向美元集中，3月中旬美元指數一度突破100關口。
聯儲局：通脹壓力下的政策困局
在3月的利率決議中，聯儲局以11:1的結果將基準利率維持在3.5%至3.75%區間，僅理事米蘭一人支持降息一碼，與市場預期基本一致。聯儲局在聲明中指出，通脹未如預期般下降是其最核心的擔憂；同時新增了"中東局勢對美國經濟具有高度不確定性"的表述，擔心能源價格走高會進一步推升通脹。
關於就業市場，聲明將失業率的描述從"止穩"改為"近幾個月變動不大"，表明就業市場未出現進一步轉弱的風險。不過，前瞻指引中仍保留了可能降息的措辭，顯示出聯儲局雖暫時採取觀望態度，但政策方向仍朝著降息邁進。
點陣圖顯示，聯儲局維持了今年降息一碼的預期，但委員的分佈更加集中：支持不降息與支持降息一碼的人數各為7位，整體降息幅度的預估較此前有所降低。對於明年，雖仍有一碼的降息預期，但已有票委投下升息區間。鮑爾在新聞發佈會上表示，升息雖有討論，但並非在當前環境下需要考慮的選項。
聯儲局對長期通脹的判斷
最新發佈的經濟預測摘要（SEP）也反映出對通脹的擔憂。今年PCE和核心PCE分別從2.4%和2.5%上調至2.7%，但長期通脹預期仍維持在2%。鮑爾強調，隨著今年關稅對價格的影響逐步消化，商品通脹的降溫將推動整體通脹取得進展。忽略短期內由戰爭等外生因素帶來的通脹擾動，是聯儲局的一貫做法。
經濟增長方面，無論今年還是長期，GDP預測均呈持續增長態勢，這傳遞出聯儲局對美國生產力提升的預期。勞動力市場上，儘管聯儲局對失業率的預測未作調整，但在被問及2月非農數據較差是否引發擔憂時，鮑爾表示，過去6個月私人部門淨就業增長為零，這可能是當前均衡狀態，但他也不否認存在下行風險。
第二季度展望：三個關鍵變數
美伊戰爭已持續一個月。進入二季度，市場首要關注的是戰爭如何收尾，以及霍爾木茲海峽的封鎖能否解除。截止VT Markets團隊撰稿時，美國方面給出的停戰期限為4月7日。若雙方最終未能達成協議，海峽持續遭到封鎖，油價可能在高位企穩，成為股市面臨的最大逆風因素。
另一方面，今年6月是美國中期選舉初選最為密集的時期。政治不確定性的上升通常會加大市場波動，並影響財政補貼與關稅政策的市場預期。因此，投資者在關注金融事件的同時，也需留意政治層面的風險。
此外，今年年初以來，美國股市已進入修正區域，三大指數較歷史高位的回檔幅度已超過或逼近10%。AI相關投資帶來的變現壓力逐步增大，高估值板塊將面臨更為嚴格的審視。VT Markets團隊提醒，從4月開始的財報季，將成為下一個關鍵觀察節點。
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VT Markets第二季度市場觀察：美國市場面臨雙重考驗
香港 - 2026年4月7日 - 2026年第一季度，全球金融市場在冷卻中開局，卻在動盪中收場。年初，美元走弱一度刺激非美貨幣與黃金上漲；但隨著聯儲局連續兩次釋放"不急於降息"的信號，美元重新走強。二月底爆發的美伊衝突，則徹底改變了市場的交易邏輯——資金大規模撤離風險資產，投資人入市意願顯著下降。油價飆升疊加通脹黏性，使得降息預期一再推遲。本文中，VT Markets研究團隊將從四個方面梳理本輪市場波動的脈絡與後續風險。