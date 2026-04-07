歌禮宣佈每日一次口服小分子GLP-1R激動劑ASC30與每日一次口服小分子胰澱素選擇性胰澱素受體激動劑ASC39的固定劑量復方制劑進行臨床開發

-在一項頭對頭研究中，ASC30與ASC39固定劑量復方制劑（ASC30_39 FDC）片在犬中口服給藥後，其藥代動力學特徵與ASC30和ASC39在各自單藥療法中觀察到的相當。該固定劑量復方制劑表現出良好的口服生物利用度、藥物暴露量以及長達12小時的半衰期。這些數據支持ASC30_39 FDC片有望成為每日一片的新型肥胖症療法。 -ASC30_39 FDC顯示出ASC30與ASC39聯合制備時具有良好的兼容性，以及室溫穩定性和小片劑規格的特點。 -ASC30是一款已準備進入III期臨床的口服小分子GLP-1R激動劑，具有良好的胃腸道耐受性特徵，每週滴定（weekly titration）的ASC30的嘔吐發生率僅為每週滴定的orforglipron的一半。

-對胰澱素具有選擇性的口服小分子胰澱素受體激動劑ASC39在臨床前模型中顯示出類似eloralintide的胰澱素選擇性與療效。 -預計將於2026年第三季度向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交ASC30_39 FDC口服片的新藥臨床試驗申請（IND）。 香港2026年4月7日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）宣佈已選定ASC30_39 FDC，即每日一次口服小分子GLP-1R激動劑ASC30與每日一次口服小分子胰澱素選擇性胰澱素受體激動劑ASC39的固定劑量復方制劑（FDC），進行臨床開發。歌禮預計將於2026年第三季度向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交ASC30_39 FDC口服片治療肥胖症的新藥臨床試驗申請（IND）。