Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 480.3 萬枚，加密資產及現金總持有額達 114 億美元

Bitmine 已獲准從 NYSE American 轉板至 New York Stock Exchange (「NYSE」)，並將於 2026 年 4 月 9 日開市時正式生效 Bitmine 已質押 3,334,637 枚以太幣，按每枚以太幣 2,123 美元計算，相當於 71 億美元 MAVAN (Made in America VAlidator Network) 是 BMNR 及機構投資者首選的以太坊質押平台，著重安全保障、卓越效能及穩健表現 Bitmine 目前持有以太幣總供應量的 3.98%。只花了 9 個月時間，便達成 「5% 的煉金術 (Alchemy of 5%)」逾 79% 的目標進度 Bitmine 持有價值 9,200 萬美元的 ORBS 資產，現已成為全球少數可讓投資者直接持有 OpenAI 敞口的上市公司之一 Bitmine 加密資產 + 現金總持有額 +「Moonshots」合計達 114 億美元，其中包括 480.3 萬枚以太幣、8.64 億美元現金及其他加密資產持倉

Bitmine 的加密資產庫存在同業中表現領先，不論是在每股加密資產淨值 (NAV) 增長速度，抑或 BMNR 股票的高交易流動性方面，均名列前茅 Bitmine 為美國第 96 大最活躍交易股票，日均成交額達 9.87 億美元（5 日平均） Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% 以太幣的目標 康涅狄格州諾沃克2026年4月7日 /美通社/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）為一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密資產作長線投資，今日宣佈 Bitmine 加密資產 + 現金總額 +「moonshots」持有總額達到 114 億美元。

此外，公司亦公佈已獲准從 NYSE American 轉板至 New York Stock Exchange（「NYSE」）。 公司普通股將於 2026 年 4 月 8 日收市後停止在 NYSE American 交易，並將於 2026 年 4 月 9 日開市時在 NYSE 開始交易。 公司普通股將沿用「BMNR」作為交易代號。 截至 2026 年 4 月 5 日晚上 8 時 30 分（美國東部時間），公司持有的加密資產包括 4,803,334 枚以太幣（每枚 2,123 美元，Coinbase NASDAQ: COIN）、198 枚比特幣 (BTC)、對 Beast Industries 的 2 億美元持股、對 Eightco Holdings（NASDAQ: ORBS）的 9,200 萬美元持股（「moonshots」），以及總額 8.64 億美元的現金。 Bitmine 持有的以太幣佔以太幣總供應量（1.207 億枚）的 3.98%。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「伊朗戰事踏入第六週，這場戰爭依然是影響全球市場的最主要因素。 自戰爭爆發以來，以太幣依然是表現第二佳的資產，升幅達 6.8%，比 S&P 500 高出 1,130 個基點。 以太幣比黃金高出 1,840 個基點，這顯示以太幣在戰時具有保值功能。 目前這場戰事對風險市場的影響，比全球各大央行更為深遠。」 Lee 續說：「戰爭對全球市場構成下行壓力，因此以太幣能成為少數在絕對價值上實現增長的資產，實屬難得。 這是一個良好預兆，我們預計以太幣的領先地位會增強投資者信心，最終令場外資金重新入市。 以太坊持續乘著兩大順風而起，一是華爾街在區塊鏈上進行代幣化，二是代理型人工智能 (AI) 系統越來越需要公開且中立的區塊鏈。」

Lee 表示：「Bitmine 於過去四星期，每週均維持加快購入以太幣的節奏，因為我們的基本預測是以太幣正處於『小型加密貨幣寒冬』的尾聲。 在過去一星期，我們購入了 71,252 枚以太幣，是自 2025 年 12 月 22 日該星期以來最快的買入步伐。」 Bitmine 宣佈正式推出機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 4 月 6 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 3,334,637 枚（按每枚以太幣 2,123 美元計算，相當於 71 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.78% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.82 億美元。」 Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 1.96 億美元， 而這 330 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 480 萬枚以太幣的 69%。 CESR（綜合以太坊質押率，由 Quatrefoil 管理）為 2.74%，而 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.78%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 762,099 枚比特幣，價值 510 億美元。 Bitmine 仍是全球最大的以太幣藏庫。 Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 9.87 億美元（截至 2026 年 4 月 2 日止 4 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 96 位，僅次於 Schlumberger（排名第 95 位），並領先 Adobe（排名第 97 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。 《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message 2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/ 如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/ 關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正利用盈餘資本，致力成為全球頂尖的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術 (Alchemy of 5%)」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫存儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

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本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件具體載有有關本公司於以太幣收購及質押方面的目標進展與實現情況、以太坊的長期價值、本公司以太坊庫藏策略的持續增長與發展，以及相關措施為本公司帶來的適用效益等前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向 SEC 提交的文件副本，可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。