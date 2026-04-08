時空壺攜屢獲殊榮的W4 AI翻譯耳機亮相GITEX Asia 2026

新加坡2026年4月8日 /美通社/ -- 全球AI溝通科技公司時空壺將首次亮相4月9日至10日在新加坡濱海灣金沙舉辦的GITEX Asia 2026。該公司將攜旗下最新力作——W4 AI翻譯耳機參展。該產品此前已憑借卓越產品設計斬獲iF設計獎(iF Design Award)。 繼在CES、IFA等國際科技展會獲得廣泛關注後，時空壺此次登陸GITEX Asia，是其佈局全球最具活力、語言環境最豐富的創新區域的關鍵一步。公司旨在向業界展示，AI翻譯技術如何為商務、科技、文化交流等真實場景提供更高效的跨語言溝通支持。

專為真實溝通場景打造 W4 AI翻譯耳機旨在解決翻譯設備長期存在的兩大難題：嘈雜環境下的清晰拾音與上下文感知的精準翻譯。 該產品搭載Babel OS 2.0系統，集成兩大核心技術，打造一體化解決方案： AI骨傳導拾音技術 ：直接捕捉聲帶振動發聲，降低環境噪音干擾

：直接捕捉聲帶振動發聲，降低環境噪音干擾 SOTA引擎選擇器：根據語言對與使用場景，動態匹配最優翻譯引擎 這些技術共同構成一套「純淨輸入—自適應處理—穩定輸出」的閉環系統，在展會、會議、跨境商務洽談等場景下實現更可靠的使用表現。

適配全球商務場景 區別於僅依賴空氣傳導麥克風的傳統翻譯耳機，W4針對展會、會議等高噪音、高密度場景深度優化，與GITEX這類國際展會的使用需求高度契合。 該系統可實現： 動態環境下更穩定的語音識別

更自然、貼合語境的翻譯結果

免手持實時交互，溝通更流暢 從初創項目路演、技術研討，到非正式交流洽談，W4可在多元場景下實現更順暢的多語言溝通。 斬獲iF設計獎 W4 AI翻譯耳機榮獲iF設計獎——這一全球最具影響力的設計獎項之一，其在工業設計與用戶體驗上的創新獲得肯定。

該獎項印證了時空壺「先進AI技術+以人為本設計」的產品理念，讓翻譯設備兼具專業功能與直觀、舒適的真實使用體驗。 高管評論 時空壺發言人表示：「亞洲是全球語言最多元、創新活力最旺盛的地區之一。」 「我們將W4帶到GITEX Asia，希望向業界證明，AI翻譯如何突破基礎功能的局限，成為全球協作的可靠溝通基礎設施。」 深耕亞洲創新生態 時空壺首次亮相GITEX Asia，彰顯了其拓展國際市場的決心，尤其聚焦跨語言溝通為商業增長核心要素的區域。 公司堅持以真實場景易用性為核心，而非僅追求實驗室數據，持續推動產品迭代，打造更可靠、更自然、更具可擴展性的溝通體驗。