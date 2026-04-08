DXC 與 ServiceNow 攜手合作，迎來新一波人工智能優先的企業轉型

DXC 作為 Customer Zero （零號客 戶），引入 ServiceNow 的 Core Business Suite （核心業務套件），於核心業務範疇 啟動代理型人工智能，推動由 Global Business Services （全球商業服務）帶領的轉型

是次合作結合 DXC 的轉型專長與 ServiceNow 的人工智能平台，讓企業整體營運變得更睿智、更穩健

DXC 將協助客戶大規模再現這些轉型成果 維珍尼亞州阿什本2026年4月8日 /美通社/ -- 頂尖的企業技術與創新夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC)，與充當業務重塑人工智能 (AI) 控制塔的 ServiceNow 今日共同宣佈，雙方新簽一項多年協議，以革新核心企業營運，並大規模投入人工智能應用。 此合作夥伴關係結合 DXC 的企業完善專業知識與 ServiceNow 的人工智能平台，協助企業在複雜且涉及多個供應商的環境下，將人工智能由實驗階段推進至實際執行，同時加快交付進度、減少人手作業，並改善核心業務範疇的服務質素。

DXC 作為 ServiceNow 旗下 Core Business Suite 的 Customer Zero，將會是首間環球企業為其 Global Business Services 模式採用全新代理型人工智能功能。 DXC 將與 ServiceNow 於各個關鍵範疇攜手，採用由人工智能驅動的自動化技術及代理型工作流程，藉此減低人手操作、提高跨部門的能見度，以及精簡流程，使服務更迅速、更一致、更優質。 此做法將構建一個資料庫，收錄可重複使用且經過驗證的人工智能應用場景，以及可靠的自動化模式；DXC 會將這些內容整合並提供給全球客戶，使客戶能更快體現價值，並獲得相若的轉型體驗。

DXC 會善用 ServiceNow 的代理型人工智能功能，為全球的關鍵業務服務建立統一的企業體驗。 DXC 將人工智能驅動的工作流程融入企業各層面，從而自動處理大量重複流程，提高營運效率，並大規模加快決策。 數碼代理可持續監察活動、即時提供洞察分析，並主動解決問題，藉此降低人力負擔，同時讓團隊能更集中進行分析、創新及更高價值的任務。 「全球企業正面臨巨大壓力，要從人工智能實驗邁向實際執行。當營運既複雜又零散時，就顯得格外困難。 DXC 決定率先採取行動。 作為 Core Business Suite 的 Customer Zero，他們會先在自身的核心業務範疇內部署代理型人工智能，之後才推廣至客戶。 這不僅僅是合作，還是一種信念。 大規模轉型，正是藉此才得以成真。」 - Josh Kahn，ServiceNow Core Business Workflows（核心業務流程）高級副總裁暨總經理 透過採納 Core Business Suite，DXC 正迎來先進的 Global Business Services 組織型態，將過去壁壘分明的後勤職能融匯為集中化的支援框架，此框架跨越地區與職能，於全球運作自如。 此合作夥伴關係令 DXC 成為 Core Business Suite 人工智能功能的首批驗證先鋒，先於內部大規模測試解決方案，之後將其轉化為可供市場使用的客戶服務。

「把 ServiceNow 的 Core Business Suite 應用於 DXC 內部，使我們得以在涉及多個供應商的複雜環境下，實際展示由人工智能驅動的營運到底有何具體面貌。 與 ServiceNow 攜手合作，我們得以每天逐漸簡化工作流程、減省人力，並為員工帶來更美好的工作體驗。 重要的是，此舉正產生實際的商業效益，讓團隊騰出精力，專注利用人工智能打造未來的方向。 這份親身操作代理型人工智能的經驗，保證我們能為客戶帶來既實用又可擴展，並且專為實際環境執行而設計的方案。」 - DXC 數碼資訊總監 Russell Jukes 是次擴展的合作關係，建立在 DXC 與 ServiceNow 長達 17 年的夥伴基礎上，並且加深雙方共同成立的人工智能卓越創新中心 (CoE) 的工作；該中心於 2024 年創立，目標是加速以人工智能帶動的業務轉型。 該卓越創新中心運用一套經驗證的人工智能藍圖方法，這套方法建基於工業化的人工智能資產、加速工具及執行框架。 兩間公司聯手，協助客戶加速發展代理型人工智能功能，完善現有的科技投資，並透過規範得宜、以人為本的人工智能來解決涉及多個供應商的複雜營運難題。 DXC 的人工智能架構師、自動化工程師及應用專家團隊會直接與客戶合作，優先處理影響力宏大的應用場景，並以負責任、穩健可靠及大規模的方式來部署人工智能。

作為 Elite ServiceNow Partner (ServiceNow 精英合作夥伴)，DXC 一直為環球客戶帶來業務創新及整合人工智能功能的 ServiceNow 方案。 DXC 擁有逾 1,800 位 ServiceNow 專家顧問，協助世界各地客戶更流暢地採用人工智能，並從 ServiceNow 的投資中獲取最大價值。 如欲進一步了解 DXC and ServiceNow 的合作夥伴關係，請瀏覽 www.dxc.com/servicenow。 關於 DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。