TriNetX 透過收購 Zetta Genomics 的主要資產，增強其在全球醫療服務提供者網絡中以聯邦方式整合基因組數據的能力

麻薩諸塞州劍橋和英國劍橋2026年4月8日 /美通社/ -- 全球領先的聯邦健康數據網絡 TriNetX 今日宣佈，已收購其現有合作夥伴——英國劍橋醫療科技公司 Zetta Genomics 的主要資產。 是次收購拓展了 TriNetX 的基因組數據管理與分析能力，支持以聯邦方式獲取多組學數據。 此舉既能促進醫療服務提供者整合表型與多組學數據，提升醫療服務及臨床研究水平，並讓 TriNetX 生命科學客戶更加能夠合乎成本效益地進行大規模數據研究。

TriNetX® 將繼續支援全部現有 Zetta Genomics 客戶，並採用屢獲殊榮的 XetaBase® 技術，推動研究和病人護理創新

Zetta 的旗艦平台 XetaBase 是專為大規模群體基因組分析而設的多組學擷取與分析平台。 XetaBase 現已獲一眾領先的醫療服務機構、生命科學公司及研究機構採用。

TriNetX 及 Zetta 自 2024 年起便緊密合作，這是 TriNetX 基因組數據計劃當中的一環。 在此合作期間，雙方完成了大量技術可行性研究，證明能夠安全地進行跨基因組與表型數據的聯邦式查詢，從而提供完整可靠、分析穩健的洞察。 是次工作為未來的持續拓展築起牢固根基。

TriNetX 執行主席 Jeff Margolis 表示：「在營運總監 Steve Kundrot 及團隊帶領下，我們透過合作活動深入認識了 Zetta 的領導團隊、技術實力以及切合所需的方案。Zetta 與醫療服務提供者之間建立的互信關係，以及其穩健的分析平台，一直令我們印象深刻。 歡迎 Zetta 旗下的 XetaBase 平台加入 TriNetX 生態圈，這標誌著我們公司邁向一大重要里程碑。」