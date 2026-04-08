YY Group (NASDAQ: YYGH)獲新加坡交通管理局可續約高空保潔服務合同

新加坡2026年4月8日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱「YY Group」或「公司」）今天宣佈，旗下綜合設施管理子公司Hong Ye Group Pte. Ltd.已獲新加坡大型國有交通管理機構高空保潔服務合同，服務自2026年4月1日起正式啟動。該合同包含客戶自主決定的續約選項，潛在總金額超500萬新加坡元，將進一步提升YY Group經常性服務收入的穩定性與可預見性。

此次拿下合同，是YY Group的發展與行業多元化戰略的重要里程碑，標誌著公司業務拓展至新加坡公共交通基礎設施領域，也充分印證了其具備滿足國家關鍵基礎設施運營方嚴苛的運營、安全及合規標準的能力。這一合作也進一步拓寬了公司的客戶與收入基礎，在原有覆蓋酒店、商場、醫院、商業寫字樓及金融機構的綜合設施管理客戶版圖上，新增了公共交通板塊。

YY Group集團首席執行官Mike Fu表示：「能與新加坡大型國有交通管理機構達成這份長期合作，是市場對YY Group服務能力的高度認可，也為我們的綜合設施管理業務打開了全新的高增長賽道。此次合作的達成，是2025年公司運營投入與戰略收購的價值兌現，這些佈局完成了平台的全面升級，讓我們具備了競標更大規模、更長週期合同的實力。該合同為公司帶來了可觀的長期收入預期，也將推進我們打造多元化、經常性收入基礎這一整體戰略。新加坡正持續投入資源升級並維護其世界級的公共基礎設施，我們有充足的能力提供符合高標準要求的設施維護服務，進一步鞏固在新加坡綜合設施管理行業的領先地位。」