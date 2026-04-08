Bybit Alpha交易嘉年華攜60萬USDT獎勵回歸

1. Alpha幸運抽獎：獎金池為5萬USDT。Bybit Alpha用戶只需完成在Bybit Alpha上的首筆交易或流動性挖礦訂單，或達成每日交易額目標，即可獲得抽獎券，贏取最高100 USDT的獎勵。

2. Alpha交易競賽：獎金池為10萬USDT。該競賽面向希望在排行榜上大展身手的活躍交易者。排名前100的用戶將獲得階梯式獎勵，其中排名前三的交易者將分別獲得4000 USDT、6000 USDT 和8000 USDT大獎。

參與方式：用戶每季成功報名狂歡賽事後，只需選定心儀的代幣，並使用Bybit統一交易賬戶余額在Bybit Alpha上進行交易即可。